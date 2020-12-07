



Kovid-19 salgınının tüketici kitlesini özellikle doğal ve takviye edici gıdalara yönlendirdiğini ifade eden Gürdoğan, "Vücut direncini artırıcı gıdaların tüketimine son aylarda yönelim olması, bu kategorideki ürünlerde önemli talep artışlarına yol açtı. Buna paralel olarak bal ihracatında önümüzdeki dönemde daha da artış yaşanacağından ümitliyiz." dedi.





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