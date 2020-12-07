Emekliler yıllardır bunu bekliyordu! 1.300 TL maddi destek verilecek… Şartlar ve detaylar belli oldu!

Emekli maaş promosyonlarında Aralık ayı başında yeni kampanyalar gelmeye başladı. Şubat ve Mart döneminde çok sayıda müşteri promosyon ödemelerini alırken halen emekli maaş promosyonu almayanlar için promosyon ücretleri değişti. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti ve QNB Finansbank rakamları ne kadar?