Emekliler yıllardır bunu bekliyordu! 1.300 TL maddi destek verilecek… Şartlar ve detaylar belli oldu!

Emekli maaş promosyonlarında Aralık ayı başında yeni kampanyalar gelmeye başladı. Şubat ve Mart döneminde çok sayıda müşteri promosyon ödemelerini alırken halen emekli maaş promosyonu almayanlar için promosyon ücretleri değişti. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti ve QNB Finansbank rakamları ne kadar?
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VEREN BANKA QNB FİNANSBANK OLDU, YENİ PROMOSYON MÜJDESİ GELDİ!
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi
Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2020?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Ekim 2020 rakamı ise;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
Aynı Banka Zorunluluğu Var mı?
Taahhüt süresi dolan emekliler seçtikleri banka ile yaptıkları taahhüt 3 yıl sonra yenileniyor. Yenilenen promosyon ile ikinci ödemelerini alabilirler.
Süre Dolmadan Banka Değişikliği Yapılır mı?
Eğer herhangi bir kredi kullanmadıysanız kalan süre promosyonunu iade edip bankanızdan ayrılabilirsiniz.
Ödeme Alınacak Banka Nasıl Değiştirilir?
Maaşın ödeneceği bankanın herhangi bir şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacak. Bankanızı E-Devlet üzerinden de seçebilirsiniz.
Ödemeler Ne Kadar Olacak?
Emekli maaşları 1,500 ile 2,500 TL olanlar en 625 TL alırken 2,500 TL'yi aşan emekliler ise en az 750 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.
Yeni Emekli Olanlar Ne Zaman Başvuruda Bulunmalı?
Emeklilik başvurusunda bulunurken maaş seçme imkânı bulunuyor. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına göz atarak seçim yapabilirsiniz. Maaş belirlenir belirlenmez taahhüdünüzü gerçekleştirebilir ve ödemenizi alabilirsiniz.