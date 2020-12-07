Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.12.2020 17:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2020 17:13
    ABONE OL

    aktüel ürünler 8 Aralık kataloğu yine dopdolu! Birbirinden güzel ürünler ürünler kataloğunda!

    Her hafta merakla beklenen aktüel ürünler 8 Aralık kataloğu yine dopdolu, gıda ürünlerindeki fırsatlar heyecanla inceleniyor. Birbirinden güzel ürünler ürünler kataloğunda yer alıyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri almak isteyenler yarın erken saatlerde markete gitmeyi planlıyor, şimdiden alacaklarını belirliyor. Peki BİM aktüel ürünler 8 Aralık kataloğunda neler var?

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler 8 Aralık kataloğu yine dopdolu! Birbirinden güzel ürünler BİM aktüel ürünler kataloğunda!

    En çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM'de bu hafta neler var? Birbirinden güzel ürünleri uygun fiyata sunan ve her Salı Cuma günleri aktüel ürünleri vatandaşlarla buluşturan BİM marketlerde yine çeşitli gıda ürünleri var. BİM aktüel ürünler 8 Aralık kataloğunu haberimizin içerisinde derledik, siz de inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 ARALIK 2020

    KebirBidon Peynir
    • 750 g

    FiskobirlikKakaolu Fındık Kreması
    • 700 g

    Pasta VenetaTagliatelle
    • 500 g

    OsmanoğluKakao ve Vanilya Aromalı Pişmaniye
    • 250 g

    FıçıPancar Turşusu
    • 680 g

    TobleroneÇikolata
    • 100 g
    • Sütlü / Bitter

    FiskobirlikKavrulmuş İç Fındık Vakumlu
    • 400 g
    • Giresun

    TadelleÇikolatalı Gofret
    • 5x24 g
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler 8 Aralık kataloğu yine dopdolu! Birbirinden güzel ürünler BİM aktüel ürünler kataloğunda!