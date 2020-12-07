EYT'Lİ MİLYONLARA GÜZEL HABER!

AK Parti'nin önceki gün TBMM'ye sunduğu, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için teklif edilen düzenlemenin, EYT'li kesimin iş bulmasını kolaylaştırabileceğini ifade eden Arslan, "Yaşı bekleyen, primini doldurmuş insanlar var. Bu kesime iş de verilmiyor, işsizlik ödeneği de ödenmiyor. Bunlar için düşünülüyorsa konuşulabilir" diye konuştu.

Arslan, kıdem fonu konusunda da işveren ve işçilere mutabakat sağlanması için bir süre verilmediğini, konunun ekim ayından sonra yeniden gündeme gelebileceğinin ifade edildiğini söyledi. Kıdemde kazanılmış hakların korunduğu bir modeli tartışmaya hazır olduklarını ifade eden Arslan, "Arabulucukta olduğu gibi işverenler kıdem tazminatı mevzuatının arkasından, yanından dolanarak kıdem tazminatı ödemeden işçiden kurtulma yolu ve yöntemleri var. Bu konuda kazanılmış haklarımız korunarak, mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının daha demokratik, daha çoğulcu, daha katılımcı ve işçileri daha iyi temsil eden bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. TÜRK-İŞ'in geçen sene önceden asgari ücrette hedef belirlemesinin, ücret pazarlıklarını zora soktuğunu savunan Arslan, "Geçen sene biz masada olsaydık, asgari ücretin daha yüksek olacağına eminim" diye konuştu.