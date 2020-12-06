2021 yılında yapılacak polis alımları için sayılar netleşmeye başladı. Komisyonda 2021 yılında kamuya en az 100 bin personel alımı yapılacağına yer verildi. Bu sayının en az 15 bininin polis olacağı bekleniyor. Memur alımı için bekleyen binlerce lise ve üniversite mezunu aday için beklenen haberler gelmeye başladı. Açıklanan Yeni Ekonomi Programına göre 2021 yılında 35 bin personel alımı olacak. Salgın sebebiyle kamuda ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle devlet kadrolarında ek olarak 65 bin personel alımı yapılacak. İşte PÖH, POMEM, PMYO, PAEM başvuru şartları...
MEZUNİYET VE CİNSİYETE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Akademi tarafından yayımlanan ilanda kontenjan dağılımına şu şekilde yer verildi:
lisans mezunu
5.440 erkek
960 kadın,
önlisans mezunu
1.360 erkek
240 kadın
KPSS ŞARTI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranacak KPSS şartı şu şekilde:
"Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak."
"Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak."
YAŞ ŞARTI
POMEM polis alımına 1 Ocak 1991 ve daha sonra doğanlar başvuru yapabilir.
BOY KİLO ŞARTI
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
BAŞVURU TARİHİ
8 bin polis memuru alımı için başvurular 8 Aralık'ta başlayacak ve 21 Aralık tarihinde sona erecek. Adaylar 150 TL başvuru ücretini yatırıp Akademi resmi internet adresinde açılacak başvuru ekranından müracaatlarını yapabilecek.
2021 yılında beklenen polis alımlarının detayları ise şu şekilde:
PA POLİS AKADEMİSİ DUYURUSU
"Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır."
2020'DE PMYO ALIMI OLMADI
2020 yılında PMYO 2500 polis alımı olması bekleniyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ünivesiteler bu sene açılmadı ve Polis Meslek Yüksek Okullarına polis öğrenci alımı yapılmadı. Bu nedenle önümüzdeki sene PMYO'lara her seen olduğundna daha fazla polis memuru alımı yapılması bekleniyor. Her sene yapılan 2500 alıma, bu sene alım yapılmaması ve yeni PMYO'ların açılması nedeniyle en az 3000 civarında alım bekleniyor. PMYO'ya en az lise mezunu polis alımı yapılmaktadır. Adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girmesi gerekmektedir.
PAEM ALIMI
2021 yılında komiser yardımcısı alımı da planlanıyor. Ancak planlanan alımın meslek içinden mi yoksa açıktan mı yapılacağı henüz netleşmedi. 2 bin civarında alım bekleniyor.
MEMUR ALIMI 2021 YILINDA 100 BİNİ BULABİLİR!
Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılan görüşmelerde bütçe teklifleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmaya başladı. 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ilgili bakanlıklara yapılacak alımlarla ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu tespit edilen 35 binin memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarına alımlarının 65 bin kişiye kadar olması bekleniyor.. 2021 yılında kamuda en fazla ihtiyaç duyulan alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde olan PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM oldu. Bu sebepten ötürü binlerce aday başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. İşte alımlarla ilgili detaylar;
PAEM NEDİR? PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Emniyet Teşkilatı içerisinde görev alması için Polis Amiri yetiştiren PAEM lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Polis Amirleri Eğitim Merkezi, lisans mezunu KPSS P3 puanından en az 70 puana sahip ve diğer gerekli şartları taşıyan adaylar arasından polis amirlerini yetiştiriyor. Polis Akademisi PAEM öğrenci adaylığı için belirlenen tarihte başvuru yapılarak alım yapılıyor. İşte 2021 PAEM Öğrenci adaylığı başvuru şartları;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. (2) PAEM'e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
PMYO NEDİR? PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır. PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,
PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak."
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.
POMEM NEDİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır. İşte öne çıkan POMEM başvuru şartları;
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
PÖH NEDİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
PÖH olmak için Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat birimlerinde görev almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıca EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken şartları taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar.
PÖH başvurusunda bulunabilmek için Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat birimlerinde görev almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıca EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken şartları taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar. PÖH olmak isteyen polisler fiziki sınavı ve mülakat sınavını başarılı bir şekilde geçmeliler. Sınavlardan başarılı olan PÖH adayları ayrıca Polis EĞitim Merkezlerinde gerekli eğitimleri alıyorlar. PÖH adaylarında ilk olarak yaş şartı aranıyor. PÖH adaylarının 28 yaşından gün almamış olmaları lazım.