Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu! Ek para ve eşit zam talebi... 13 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Yeni bilgiler gelmeye devam etti. Emeklilere ek kaynak ayrıldı. 'Emekli bayram ikramiyesi ne olacak' diye merak edenler için bu sorunun yanıtı da netleşti. 2021-2023 bütçesinde, 474 milyar lira ile çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ayrıldı. Emekli aylıklarına ek kaynak aktarılırken, bayram ikramiyelerinin süreceği bildirildi. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı alırken; 'eşit zam' talepleri var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 'Zamlarımız memur emeklilerininki gibi toplu sözleşmede belirlensin' çağrısı geldi.