4 Aralık güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda araştırmalar sürüyor. Bankalar kredi faiz oranlarını yükseltme için adeta yarışa girmiş durumda. Son haftalarda faiz oranlarını sürekli güncelleyen bankalar Cuma gününü de boş geçmedi. Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. En uygun konut kredisi faizi veren banka hangisi araştırması yapan vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları artmadan ev almak istiyor.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2020 LİSTESİ
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.45
Ziraat Bankası Emeklilere Özel Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.45
Ziraat Bankası Sıfır Konutlara Özel Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.25
Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi Faiz Oranı Yüzde 0.49
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.57
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.54
Ziraat Bankası Emeklinin Artıkı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.54
Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi Yüzde 1.59
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.57
Ziraat Bankası Kaskolu Taşıt Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.55
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.50
Ev kredisi: 1.35
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.81
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.25
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 1.89
GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.55
Konut kredisi: 1.37
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ ARALIK AYINDA DÜŞER Mİ?
Konut kredisi faiz oranlarının düşmesinde en önemli etmen Merkez Bankası'nın politika faizlerinde attığı ve atacağı adımlar olacak. 2020 yılının Haziran ayına kadar düşük faiz politikası izleyen TCMB, politika faizlerini yüzde 8.25 bandına kadar düşürdü. Ancak daha sonra Eylül ve Kasım PPK kararlarında politika faizleri önce 10.25'e daha sonra 15.00 seviyesine çıktı. Aralık ayında gerçekleştirilecek PPK toplantısında da politika faiz indirimi beklenmiyor.
Tüm bu bilgiler ışığında Aralık ayında PPK toplantısından faiz indirimi çıkmazsa konut kredisi faiz oranlarının düşme eğilimine girmesi zor görünüyor. Ancak bankalar kendi inisiyatafinde kredi kampanyaları düzenleyebilirler.
VATANDAŞ HESAPLI KONUTU SEÇİYOR
Bu yaz gayrimenkul sektörü hareketli günler geçirdi. Bu canlılık içerisinde Türkiye'de en çok 400 bin-800 bin lira arasında gayrimenkul alımı gerçekleşti. 1 milyon lira ve üzeri fiyatlı gayrimenkuller ise bu yıl pek ilgi görmedi...
Vatandaş hesaplı konutu seçiyor
Bu yılın ilk 6 ayı boyunca en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Konya takip etti. 95 bin 271 konut satışının yapıldığı İstanbul'da satışın en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü olarak belirlendi. Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul'da 68 bin 231 konut el değiştirirken, bu satışların büyük çoğunluğunu 2+1, 3+1 dairelerle fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkuller oluşturdu. Bu fiyat aralığında geniş seçenekler sunan Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgeleri yoğun ilgi gördü.
KREDİYLE ALINDI
Özellikle yazın başında gayrimenkul piyasasına can suyu gibi gelen faiz oranlarının düşüşünün de yerli alıcıyı tetiklediğini belirten ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde Türk gayrimenkul alıcılarının ağırlıklı olarak 400 bin ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkulleri tercih ettiğini söyledi. 1 milyon lira ve üzerindeki fiyatlı gayrimenkullerin ise bu yıl ne yazık ki elde kaldığına işaret eden İdikut, şöyle konuştu: "Bu dönemde gerçekleşen satışların yüzde 50'den fazlası ipotekli satışlar oldu. Alıcılar gayrimenkul satış bedelinin yüzde 40 ila 60'ı arasında kredi kullanımını tercih etti. Örnek olarak 800 bin liralık bir gayrimenkulde, alıcı 400 bin lira nakit verip 400 bin lira kredi kullanmak istediğinde bu tutarda bir kredinin 120 ayda aylık ödemesi güncel faiz oranı ile 5.711 lira civarında oluyor. Bu kredinin ödenebilmesi için de aylık hane gelirinin en az 10 bin lira ve üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 milyon lira ve üzerindeki gayrimenkullerde hem peşinat hem de aylık taksit ödeme güçlüğü yaşanıyor."
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.