Uzman Personel

-Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),

-En az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,

-Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,

-Takım çalışmasına önem veren,

-Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,

-İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,

-Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,

-MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,

-Seyahat engeli bulunmayan,

-Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,

-Askerlikle ilişiği olmayan

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Personeli

Tercihen Lise ve Lisans Sağlık Mezunu ,Hemşirelik lisans mezunu, / Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun

Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli ve tecrübesiz,

Yöneticilik yapabilecek,

İletişim becerisi kuvvetli,

Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,

Çağrı Merkezi Personeli

En az ön lisans, tercihen lisans mezunu,

En az 1-2 yıl çağrı merkezi deneyimi olan,

Tercihen çağrı merkezinde "Takım Liderliği" tecrübesi olan,

MS Office programlarına ileri düzeyde hakim,

Raporlama becerileri gelişmiş,

Müşteri memnuniyetine önem veren,

Analitik bakış açısına ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip,

Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

Prezantabl ve profesyonel imaja sahip takım liderleri aranmaktadır.