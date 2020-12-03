Taşeron işçilerin maaşlarına seyyanen zam önerisi TBMM gündeminde. Meclise sunulan bir kanun teklifinde taşeron işçilerin çok uzun zamandır yüzde 4'lük oranlarla zam aldığı ve zam oranlarının yıllık enflasyon oranlarının çok altında kaldığı ifade edildi. Taşeron işçilerin maddi kayıplarının olduğu belirtilen kanun teklifinde seyyanen zam önerisi dile getirildi. 696 rakamlı Kanun Kararında Kararname ile kadroya dahil edilen işçilere her 6 ayda bir yüzde 4 zam yapılmasına ait karar verilmişti. Enflasyon oranları karşısında eriyen bu oranlarda ehemmiyetli oranda zam bekleyen işçilerin ilk arzı 1000 TL seyyanen zam olarak görülüyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Hak İş Sendikası tarafından gelen iş kolu düzenlemesi taleplerine değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu tartışmaları sona erdirdi.
TAŞERON İŞÇİLERE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?
Bilindiği üzere kadroya dahil edilen taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı o dönem Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşme ile belirlenmişti.
Kadro sonrası uygulamaya giren ve halen geçerli olan söz konusu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin maaşlarına her 6 aylık zam dönemlerinde yüzde 4 oranında zam yapılması öngörüldü. Enflasyon oranlarının altında zam alan taşeron işçilerin alım güçleri bu süreçte düştü.
İŞTE O TEKLİF
Söz alan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen taşeron işçilerin maaş mağduriyetini gündeme getirdi. Ataş yaptığı açıklamada 900 bin işçinin KHK ile kamuya alındığını , ancak geçiş sonrası maaşlarda ciddi derecede kayıplar yaşandığını söyledi.
Ataş, "20/11/2017 tarihli 696 sayılı KHK'yle kamuda taşeron yöntemiyle çalışan 900 bin işçi devlet kadrolarına veya kamuya ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yapmıştır. Bu düzenlemeyle geçiş yapan işçilerin ücretleri 31/10/2020 tarihine kadar altı ayda bir sadece yüzde 4 zam gelecek şekilde belirlenmiştir. " dedi.
ÇALIŞMA BAKANI SELÇUK'TAN TAŞERON AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde, Hak İş Sendikası tarafından gelen iş kolu düzenlemesi taleplerine değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu tartışmaları sona erdirdi. Bakan Selçuk işkolu tartışmasına ilişkin konuşmaısında "Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.
TAŞERON İŞÇİYE NE KADAR SEYYANEN ZAM ÖNERİLDİ?
2018 enflasyonu: Yüzde 20,30
2019 enflasyonu: Yüzde 11,84
2020 enflasyonu: 9 aylık enflasyon: Yüzde 11,75.
İşçiler ise yüzde 24 maaş zammı aldı. Teklife göre işçilerin yüzde 19 civarında seyyanen zam alması istendi. Bu da asgari ücret alan bir 4/D'li işçinin en az 443 TL seyyanen zam alması demek. (Seyyanen zam, TİS zam oranına ek olarak kayıpların giderilmesi için istenen ek zam)
KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK
"Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi.
Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.
TOPLU SÖZLEŞMEYE DÂHİL OLUYORLAR
Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü.
GERİYE DÖNÜK İNCELEME YAPILMAMALI
Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.
'GÜVENCELİ ESNEKLİĞE' DESTEK
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yeni sürüm istihdam paketinde yer alan esnek çalışmayı değerlendiren Arslan, "güvenceli esnekliğe" destek verdiklerini söyledi. Arslan, "Z kuşağı kısmi çalışmaya sıcak. Kadınlar bu konuda istekli olabilir. Ancak bütün bunlar bütüncül yaklaşım içinde değerlendirilmeli. Kıdem dâhil her türlü hak korunmalı. Hak kayıplarına yol açılmamalı" dedi.