İşten atıldım iş bulamadım diye üzülmeyin! İşsiz kalanlara devletten bir destek daha! 10 ay boyunca 1177 TL maaş....

İşsizlik maaşından yararlanamayanlara otomatik olarak maaş desteği sağlanacak. 1177 TL destek başvurusu şartları nelerdir? 1177 TL nasıl alınır, ne zaman yatacak? Yeni bir iş bulana kadar vatandaşlara nefes olan işsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışanların kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılmaları durumunda devreye girer. İşsizlerin şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılır. İşsizlik ödeneği kişilerin son 4 aylık maaşları ve adına yapılan prim miktarına göre değişiklik gösterir. Salgın sürecini ekonomik açıdan az hasarla atmak adına "Ekonomik Kalkınma Kalkanı" paketi geliştirildi. Bu paket kapsamında vatandaşlara ve işverenlere destek olmayı amaçlayan devlet, 3 ay boyunca işten çıkarmaları da engelledi.
1177 TL DESTEK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı Nakdi Ücret Desteği uygulamasından, bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanlar yararlanabilecek.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında açıklanan destek paketindeki bir diğer madde olan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan ve gelir kaybı yaşayan işçiler de Nakit Ücret Desteğinden yararlanabilecek.
15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmasına rağmen işsizlik ödeneği imkanından yararlanamayan vatandaşlar da Nakdi Ücret Desteği alabilecek. Bu kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Ancak, 15 Mart 2020 tarihiden sonra iş akdi feshedildiği için işsiz kalmış olanların öncelikle mutlaka https://esube.iskur.gov.tr adresinden işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları gerekiyor.
Bunlarla birlikte yukarıdaki kriterlere uyan ancak yaşlılık aylığı alan kişiler desteklerden yararlanamıyor.
1177 TL NASIL ALINIR, NASIL BAŞVURULUR?
Nakdi Ücret Desteği başvurusu için işverenlerin, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi/ adresi üzerinden "Covid-19 Ücretsiz İzin" başlığını seçerek başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların, ücretsiz iznin verildiği her bir ay için ayrı olmak üzere, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar yapılabiliyor. İşveren tarafından yapılması gereken başvuru dışında, çalışan kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da Bakan Selçuk açıkladı.
1177 TL DESTEK NE ZAMAN YATACAK?
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında devreye alınan uygulamalardan biri olan Nakdi Ücret Desteği, ücretsiz izne ayrılan işçiler ile 15 Mart sonrasında işsiz kalan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan kişilere Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili dönemi izleyen ayın sekizinden itibaren ödenecek. Destek paketi kapsamında belirlenen ödeme tutarı olan 1.177 TL'nin, kişilerin işsiz kaldığı ya da ücretsiz izinde olduğu süre boyunca her ay için ödenmesi planlanıyor.
Bakan Selçuk ek olarak, Nakdi Ücret Desteği almış olan çalışanların ve onların bakmakla sorumlu oldukları eş ve çocuk gibi aile bireylerinin, bu süreç içerisinde Genel Sağlık Sigortalı olarak sayılacağını, bununla ilgili ödenmesi gereken sigorta primlerinin ise İşsizlik Fonu bünyesinden karşılanacağını da bildirdi.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlerin belirlenen şartlara uygun olması durumunda hak ettiği süre ve miktarda aldığı ödeneği ifade eder. Bu ödenek sayesinde vatandaşlar yeni bir iş bulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına derin bir nefes alabilir.
Sigortalı olarak çalışan kişinin kendi istek ve kusuru dışında işinden ayrılması gerekir.
Kişinin hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün, adına Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi yapılmış olması gerekir.
Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl boyunca en az 600 gün süre ile kişinin adına Sosyal Güvenlik Kurumuna işsizlik sigortası primleri ödenmelidir.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesi üzerinden şahsen ya da İŞKUR web sitesi ile e-Devlet kapısı aracılığıyla elektronik ortamda başvuruların gerçekleşmesi gerekir.
İŞSİZLİK MAAŞININ SÜRESİ NE KADARDIR?
İşsizlik maaşının süresi sigortalı çalışanların hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki 3 yıl içinde ödenen prim miktarına göre değişiklik gösterir.
600 gün sigortalı olarak çalışıp adına prim ödenen sigortalı işsizler 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp adına prim ödenen sigortalı işsizler 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp adına prim ödenen sigortalı işsizler 300 gün işsizlik maaşı alır.
NE KADAR İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?
Sigortalı olarak çalışan kişinin son 4 aylık maaş kazancına bakılarak işsizlik ödeneği hesaplanır. İşsizlik ödeneğinin miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemez. Buna göre; 2020 yılı içinde aylık işsizlik ödeneğinin miktarı belirlenmiştir.
Son 4 ay boyunca asgari ücretle çalışanlara işsizlik ödeneği olarak 1.168,27 TL,
Son 4 ay boyunca 3.500 TL maaş ile çalışanlara işsizlik ödeneği olarak 1.389,37 TL,
Son 4 ay boyunca 6.000 TL maaş ile çalışanlara işsizlik ödeneği olarak 2.336,53 TL ödeme yapılmaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?
İşsizlik ödeneğinin başvurularının olumlu olarak sonuçlanmasından sonra takip eden ayın 5'inde maaş verilir. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesinden işsizlik ödeneklerini alabilirler.
PTT şubelerinden alınan işsizlik maaşı ödemesinin prosedürü koronavirüs tedbirleri nedeniyle değiştirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama kapsamında işsizlik maaşı ödemelerinin hak sahiplerinin banka hesabına yatırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmasını sağlamak ve kalabalık ortamlara girmesini önlemek amacıyla tedbirlerimizi arttırıyoruz. Buna göre; Nisan ayı işsizlik maaşı ödemelerini hak sahiplerinin banka hesabına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da sürdürme kararı aldık" ifadelerine yer verdi. İşsizlik maaşının banka hesaplarına yatırılması için kişilerin IBAN numarasını ALO 170'i arayarak ya da İŞKUR'un e-şubesi üzerinden bildirmesi gerekir.