Aralık ayı ile beraber İŞKUR tarafından yapılan personel alımları bir bir açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu büro memuru alımı için detaylar sayfamızda. Milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da işine ve eğitim kalitesine göre uygun olan iş bültenlerine basitçe erişebiliyor. Bu biçimde basit ve emin istihdam olanağı sunan müessesenin tüm istihdam imkânlarından faydalanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt operasyonunu oluşturarak, iş bültenlerini aktüel olarak takip etmek mümkündür.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR
İŞKUR, başvuruları temizlik görevlisi pozisyonuna online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR
BÜRO MEMUR İÇİN BAŞVURULAR
İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru iş ilanlarına başvuru yapmak İŞKUR'un üye profiline online olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
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BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?
Kısaca çalıştığı büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilen çeşitli büro işlerini yapan kişiye büro memuru denmektedir. Daha ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse, ofis ve büro gibi çalışma ortamlarında aksaklıkları önlemek için günlük işleyişi sağlayan aynı zamanda firmaların dışa açılan yüzü olup bağlantılarını sağlayan kişilere büro memuru denmektedir.
Büro memurundan, günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle diyalog kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı kurmak gibi işler beklenmektedir. Büro memuru için verilen ilanlarda kişilerden beklenen kriterler çalışma alanlarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firmada, işe başlayacak büro memuru için dil bilmesini istenirken, muhasebe ofislerinde çalışacak bir büro memurunda, iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir.
Ancak genel olarak büro memurlarından beklenen özellikler ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olmasıdır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;
• İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.
• Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).
Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;
• SGK NO,
• Şirket Unvanı,
• Vergi numarası,
• Vergi kimlik numarası,
• Ana faaliyet grubu,
• Alt faaliyet grubu,
• Yasal durumu,
• Kuruluş tarihi,
• Bilgilerini girin.
• Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.
• Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.
• En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.