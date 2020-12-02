Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih yeni ayın ilk günlerinde gündemdeki yerini almaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar pek çok konuda belirleyici olurken gözler oranların açıklanacağı tarihe çevrildi. Vatandaşlar bu kapsamda Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kasım 2020 enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte detaylar...
KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanacaktır.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.