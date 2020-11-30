19 ŞEHİRDE 133 HASTANE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 19 şehirde bulunan hastanelerde çalışacak personellerde aranan başvuru şartları aktarıldı. Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adayların E-devlet şifresi ile İŞKUR üzerinden oluşturdukları iş arayan girişi yapılması sonrasında başvuruların yapılacağı belirtildi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Hastane personel alım ilanında adayların Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak görevlendirileceği belirtilerek adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Başvuru yapacak adayların en kısa sürede başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.