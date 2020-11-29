Son dakika faiz depremi: 29 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasında. 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı yüzde 16.00 dolaylarına çıktı. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Birikimini bankada tutanlar daha yüksek faiz almak için mutlaka bankalar arasında faiz karşılaştırması yapmalı, yatıracakları ücret yüksekse farklı şubelerden mutlaka telefonla arayarak teklif almalıdır. Bazı bankalar müşterilerine özel çok daha yüksek faiz oranı teklifi sunmakta olup özellikle de yatırılan tutar büyüdükçe verilen faiz teklifi de yükselmektedir.
Ziraat Bankası Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 14.50
Garanti Bankası Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 14.50
Burgan Bank Dijital Mevduat Vadeli Mevduat Hesabı
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 16.00
Fibabanka Kiraz Hesap Vadeli Mevduat Hesabı
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 16.00
Odeabank Oksijen Hesap Vadeli Mevduat Hesabı
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 16.00
2020 KASIM ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR
Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı. Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor.
ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI
Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterilerine hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı seçeneği sunuyor. Altın mevduat hesaplarından komisyon ücreti almayan banka; gram altın alım satım işlemlerinde ise komisyon alıyor.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.