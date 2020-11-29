Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan subay alımı başvuru genel şartları ve son başvuru tarihi. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." uyarısına yer verilen duyuruda ayrıca, "Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir.
Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır" ifadeleri yer aldı. Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar ise aşağıdaki gibi oldu:
Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait
Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.
Subay Nasıl Olunur?
Farklı şekillerde subay olma imkanı bulunmaktadır. Bunlardan biri askeri lise sınavlarına girmek koşuluyla gerçekleştirmektir. Bu konuda kara, hava ya da deniz subayı olma şansı sunuluyor. 20 yaşından küçük olan kişiler bu harp okullarına lise sınavı ile girme şansı elde eder.
Kuvvet komutanlıklarında subay olarak başvuru gerçekleştirmek üniversite sınavı ile de yapılabilmektedir. Kilo, boy, fiziki yeterlilik ve yazılı sınav ile beraber mental açıdan başarılı olunduğu takdirde, subay olma hakkı elde edilebilmektedir. Tabii üniversite sınavı ile subay olmak isteyenler için yaş sınırı 27'dir. Yüksek lisans üzerinden subay olmak isteyenler için ise yaş sınırı 32 olarak belirlenmiş durumda. Günümüz şartlarına göre maaşlar açısından oldukça iyi bir noktaya tekabül etmesi, gençleri subay olmak istemeleri konusunda daha istekli hale getiriyor.