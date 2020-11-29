Konut kredisiz aylık 550 TL taksitle devlet güvencesi ile çekilişsiz, kurasız satılan sıfır konut projeleri! 10.000 lira peşinatla...

HANGİ ŞEHİRLERDE TOKİ KONUT SATIŞI VAR?

Güncel TOKİ konut satışı kampanyaları araştırılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kurasız TOKİ konut satışı yapılacağı duyurusu paylaşıldı. Hangi şehirlerde kurasız TOKİ konut satışı var araştıran adaylar, kurasız TOKİ konut satışı ödeme şartlarını da merak ediyor. TOKİ Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre konutların 115 bin TL'den başladığını duyuruldu. Buna ek olarak, müşterilere 180 ay vade ve aylık 565 TL taksit ödeme planları gibi cazip şartlar da sunuluyor. TOKİ alt gelir grubuna vereceği kurasız konut projesini 2+1 özellikli daireler için yapacak. TOKİ Başkanlığı'nın yaptığı duyuruda, ödemenin uygun oluşu TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşları sevindirdi.