4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.