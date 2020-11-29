Sıfır araba almak isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Birçok otomotiv şirketi, sene sonuna doğru gelinirken sıfır faiz kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte araçların kampanyaları. Gelen açıklamalarda farklı markalar, birçok araçta kampanya düzenlediğini duyurdu. Belirli bir peşinat veren vatandaşlar, daha sonraki borcunu da taksitler şeklinde ödüyor. Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanının sunulduğuna yer verildi. KIA'nın Sportage 'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99 olarak açıklandı.
Ford Araç Kampanyası
Ford marka otomobil şirketleri aşağıdaki modellerde kampanya başlattığına yer verildi.
Ford Fiesta,
Ecosport,
Focus Trend X Benzinli,
Focus Titanium,
S-Max
Galaxy
Bu modellerde 60.000 TL peşin alınacak. Kalan para da 24 ay vade ile %0,991 faizle ödenecek.
- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiZ
- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.
Citroen Araç Kampanyası
Berlingo Kombi araçlarda 25.000 TL peşin verilecek. Kalan para ise 12 Ay vadeli 0% faiz kampanyasının başladığına yer verildi. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL peşin ödeme yapılacak ve 15 ay vade ile 0,99% faiz kampanyası alıcılara sunuluyor.
Peugeot 208 model araç için
Yüzde 0 faiz
15 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 1500 lira
Peugeot 308 model araç için;
Yüzde 0 faiz
45 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3750 lira
Peugeot 508 Model araç için;
Yüzde 0 faiz
40 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3333 lira
Honda Marka Araçta Kampanya Başladı
Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanının sunulduğuna yer verildi.
KIA Marka Araçta Kampanya Başladı
KIA'nın Sportage 'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99 olarak açıklandı.
Opel Marka Araçta Kampanya Başladı
Opel markasının modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuluyor
Fiat Egea 'da kampanya başladı
49 bin 900 lira peşin verilecek. Peşin verilen paranın kalanı ise 48 ay vade olacak. 4 yıl boyunca aylık ödeme: 2990 lira
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gereken 5 nokta
1) Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor.
2) Otomobil firmalarının araç fiyat listelerine takılı kalmayın. Satış temsilcileri ile kıran kırana pazarlık yapın. Göreceksiniz almak istediğiniz aracın fiyatı göründüğünden daha cazip olacak. Kampanyalarda araçların fiyatları değişkenlik gösteriyor.
3) Almak istediğiniz aracın mevcut kasasının önümüzdeki yıl değişip ,değişmediğini iyi araştırın.
4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.
5) En son ve en önemlisi almak istediğiniz aracı mutlaka test edin. Gerek kullanımı gerek yol tutuşu,ile sizin isteklerinize uygun araç olup olmadığına karar verin. Kullanma alışkanlıklarınız aracınızı belirler. Yarı otomatik araçlara alışkın olmayanlar bu araçlarda vites geçişlerini tam otomatik araçlara göre daha fazla hissedecekleri için sıkıntı yaşayabilirler. Tercihiniz düz vitesli araçsa mutlaka yokuş kalkış destek sistemini alacağınız araçta arayın. Bu size sıkışık trafikte, yokuşlarda otomatik aracın sağladığı sürüş rahatlığı biraz olsun verebilir.