4 bin 180 hacker görevde! Siber saldırılaro Avcı, Azad ve Kasırga püskürtüyor

Türkiye bin 327 kurumsal, 14 sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) bünyesinde görev yapan 4 bin 180 siber uzman ile bölgesinde siber saldırılara karşı en hazırlıklı ülkelerin başında geliyor. Siber güvenlik alanında yürütülen çalışmalar sonucunda uluslar arası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi raporuna göre Türkiye siber güvenlikte dünyada 20, Avrupa'da ise 11. sırada yer alıyor. Ancak Türkiye yıllık maruz kaldığı 100 bin siber saldırı ile dünyada en çok saldırıya maruz kalan ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'ye en fazla siber saldırının düzenlendiği kaynak ülkeler arasında ise ABD, Çin, Yunanistan, Rusya, Endonezya ve Vietnam başı çekiyor. Bu siber saldırıların doğrudan bu ülkelerden yapıldığı anlamına gelmezken, saldırılar bu ülkelerde bulunan bilgisayar ya da elektronik eşyalar kaynak olarak kullanılarak gerçekleştiriliyor.