Merkez Bankası faiz kararı sonrasında bankaların kredi faiz oranlarının artmasından sonra vatandaşlar yeni yollar aramaya başladı. PTT tarafından yapılan yeni bir duyuru ile PTTBank üzerinden yeni bir kredi imkanı sunulacağı açıklanmıştı. Müşteriler PTT tarafından sağlanan bu kredi kampanyası ile müşteriler yüksek tutarlı ve standart ödeme süreciyle ihtiyaçlarını giderebilecekler. Peki bu kredi için emekliler başvurularını nasıl yapacaklar? PTT tarafından sağlanan ihtiyaç kredisinde müşterilerin faydalanabilecekleri tüm imkanlar tek tek aktarıldı. PTT tarafından sağlanan ihtiyaç kredisi için kullanılabilecek en yüksek kredi tutarı 80.000 TL olarak duyuruldu.