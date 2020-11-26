Türkiye'de emeklilik ile ilgili yapılan düzenlemeler sonrasında emekli olmak her geçen gün zorlaşırken vatandaş ise erken emekli olmanın yolları hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde erken emeklilik fırsatı tanınan 18 mesleğe yenileri eklendir. SGK erken emeklilik hakkı tanınmış 18 meslek grubu 45'e çıkartıldı. Yeni eklenen meslek gruplarıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca sigortalı erken emekli olabilme şansını yakaladı. Erken emeklilik için SGK bazı meslek gruplarına hak tanıyor. Tehlikeli meslek denildiğinde akla ilk gelenler arasında yer alan maden işçileri için de erken emeklilik hakkı tanınıyor.
Yılda 60, 90 ve 180 Güne Uzanan Yıpranma Primi
SGK'nın sağladığı bu yıpranma yıllık bazda ele alınır. Bir yıl yani 360 gün çalışmaya meslek grubuna göre 60 gün, 90 ve 180 gün ek prim sağlanır.
Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor.
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
SGK bu başvurulardan yaş, gün ve prim şartını sağlayanları emekli ediyor. Emeklilik süreci ise çeşitli koşullara ve kişilerin kendi bilgilerine bağlı olarak değişiyor.
Bu şartlarda bazı özel durumlarda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ek prim sağlayarak erken emeklilik sağlıyor. Bu meslek gruplarının insan vücudu için ağır işler olarak kabul edilmesi ve çalışma hayatında yıpratıcı etkisi olması nedeniyle diğer mesleklerden önce emeklilik hakkı elde ediyorlar.
İŞTE O MESLEKLER
Madencilik ve yeraltı işleri.
90 Gün Ek Prim Hakkı Olan Meslekler
Cıva üretimi işleri ,Demir ve Çelik fabrikaları ,Asit üretimi yapan fabrika ve atöyele ,Sahil Güvenlik Komutanlığı ,Radyoaktif işler, ,Türk Silahlı Kuvvetleri ,Emniyet-Polis-Mit çalışanları ,Ceza infaz kurumlarında çalışanlar ,Basın ve gazetecilik işleri ,TRT'de haber hizmetinde çalışanlar ,TBMM yasama organı üyeleri ,Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.
60 ve 90 Gün Ek Prim Hakkı Olan Meslekler
Kurşun ve arsenik işleri ,Su altında çalışmayı gerektiren işler.
60 Gün Ek Prim Hakkı Olan Meslekler
Alüminyüm fabrikaları ,Döküm fabrikaları ,Çimento fabrikaları ,Cam fabrika ve atölyeleri ,Kok fabrikaları ,Termik santraller ,İtfaiye ve yangın söndürme işleri ,İhtiyat pilotları ,Diş tabibi ,Eczacı ,Tabip ,Hemşire ,Ebe ,Hastabakıcı hemşireler ,Toplum sağlığı teknisyeni.
ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?
Erken Emeklilik: Erken emekli olabilir miyim? Düşüncesi bütün çalışanlar tarafından merak edilen bir sorudur. Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını sağlayan uygulamalar bütününe erken emeklilik denir.
YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Çalışanlar açısından sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında belirlenen şartların yerine getirilmesi dâhilinde emekli olma hakları mevcuttur. Aynı şekilde yurtdışında bulunan ve çalışma hayatını büyük bir oranda yurtdışında geçiren Türk Vatandaşlarının belirli şartları yerine getirmesi halinde emekli olma şansı tanınmıştır.
Kimler Yurt Dışı Borçlanmasından Faydalanabilir?
Borçlanılacak sürelerde kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları şartıyla; Türk vatandaşı ve Türk vatandaşı olarak doğan fakat sonrasında vatandaşlıktan ayrılan kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurtdışında geçen ve belgelendirilen hizmet süreleri ve bu sürelere arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler yurt dışı borçlanması kapsamında değerlendirilmektedir.
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK
İş kanuna göre kısmi süreli olarak çalıştırılan sigortalıların ay içerisindeki çalışma zamanlarını 30 güne tamamlama hakları mevcuttur. Bu nedenle borçlanılan günler emeklilik prim günü açısından değerlendirilmekte ve ilgili kişilerin erken emekli olabilme hakları doğmaktadır.
Kısmi Süreli Çalışmalarını Borçlanabilecek Sigortalılar
Kısmi süreli çalışmalarını borçlanabilecek sigortalılar 25.02.2011 tarihinden itibaren İş Kanuna göre kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışan ve kısmi süreli olarak çalıştıkları aylara ait eksik gün nedeni işverence 06-"Kısmi İstihdam", 07-"Puantaj" ve 17-"Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma" koduyla bildirilenler eksik kalan günlerini borçlanabilecektir.
Kısmi Süreli Çalışmalarda Borçlanma Tutarı
Kısmi sürelere ilişkin borçlanma tutarı prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere belirlenecek günlük kazancın % 32'sidir. Fakat kısmi süreli çalışan sigortalıların borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması durumunda, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı %20'dir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
İşe giriş tarihim 15.09.2002. 3600 günü tamamlasam 15 yılda emekli olur muyum? Sinan H.
15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekir.
Bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün gerekmektedir.
01.01.1972 doğumluyum, 01.09.1992 girişliyim. 5000 gün primim var. Ümit Ö.
25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 600 gün daha prim ödeyerek 53 yaşınızın dolacağı 01.01.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. M. ALİOĞLU
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026'da emekli olabilirsiniz.
Askerlik işe başlangıçtan önce ise 15 gün borçlanıp 56 yaşa tabi olursunuz.