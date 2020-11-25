Elazığ'da taksi şoförlüğü yapan Hasan Kuvat, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin TL'den satışa çıkardı.Taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL'lik banknot verdi. Parayı diğer paraların arasına koyan Kuvat, alış veriş yapmak için cebindeki paraları çıkardığında 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan '0' rakamının olmadığını fark etti. Önce paranın sahte olduğunu düşünen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatalı basım olduğunu öğrendi. Son dönemlerde artan hatalı basım paraya ilgi duyulduğunu internetten yaptığı araştırmada öğrenen Kuvat, banknotun koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin liradan satışa çıkardı.
"İlk başta sahte zannettim"
Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini aktaran Hasan Kuvat, " Bugün tesadüfen cebindeki paralara baktım ve bu 50 lirayı fark ettim. İlk başta sahte zannettim. Sonrasında buna benzer haberleri görmüştüm. Aslını araştırmak istedim. İnternetten araştırmasını yaptığım zaman öğrendim ki, bunlar merkez bankasının yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmış. Çünkü sahte değil ve kesinlikle merkez bankasından çıkmış yalnız hatalı olarak çıkmış" dedi.
"50 bin liraya veririm"
İşin aslını öğrenince başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, "Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm. Paranın hangi yolcunun verdiğini bilmiyorum. Sadece alışveriş yapmak için cebimdeki paraları çıkardığımda orada paranın sahte olduğunu zannettim. Yalnız sonrasından baktım ki para sahte değil, bankanın hatalı basımından kaynaklandığını öğrendim" diye konuştu.
Hatalı basım paraya 75 bin lira istiyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Koca (23), hatalı basım 50 lirasını 75 bin liraya satışa çıkardı. İlçede özel bir şirkette çalışan Fatih Koca, cep telefonu almak için banka ATM'sinden çektiği paralar arasındaki 50 liralık banknotun hatalı basım olduğunu fark edince internetten araştırma yaptı. Yaptığı araştırmanın ardından Koca, paranın üst köşesindeki '0' rakamı çıkmayan hatalı basım parasını 75 bin lirayla satışa çıkardı.
Parayı koleksiyonerlere 75 bin liraya satmak istediğini anlatan Fatih Koca, "Telefon almak için ATM'ye gittim ve para çektim. Çektiğim paralar arasındaki 50 liradaki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Daha sonra araştırınca bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından alındığını öğrendim. Ben de hatalı basım 50 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardım. İsteyen olursa satmayı düşünüyorum" dedi.
Hatalı basım parayı hatıra yapacak
Ordu'nun Ünye ilçesinde kuryelik yapan Kadir Korkmaz (33), müşterisinin verdiği 50 liranın basım hatası olduğunu fark edince kendisine hatıra olarak ayırdı.Ünye'de bir dönercide kuryelik yapan Kadir Korkmaz gün içinde birçok müşteriye gittiğini ve dönüşte kasaya hesabı vermek için sayım yaptığı sırada 50 liralık hatalı banknotu fark ettiğini anlattı. Ordu'nun Ünye ilçesinde kuryelik yapan Kadir Korkmaz (33), müşterisinin verdiği 50 liranın basım hatası olduğunu fark edince kendisine hatıra olarak ayırdı.
Ünye'de bir dönercide kuryelik yapan Kadir Korkmaz gün içinde birçok müşteriye gittiğini ve dönüşte kasaya hesabı vermek için sayım yaptığı sırada 50 liralık hatalı banknotu fark ettiğini anlattı. Korkmaz, "Daha önce de basım hatası banknot bulanların yüksek miktarda para istediğini duyduğum için heyecanlandım. Araştırdım fakat kimse elindeki bu parayı öyle büyük paralara satamadığını da görünce ben de hayale kapılmayıp kendi cüzdanımda saklamaya karar verdim. Tabii, iyi fiyat veren birisi olursa da neden satmayayım" dedi.
Para kolekisyoneri: 'Hatalı basım' paraların değeri yok
Son zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralara yüksek fiyat istenmesine, Gaziantep'te para müzesi sahibi olan koleksiyoner Esat Kaplan itiraz etti. Kaplan, paraların hatalı basılmadığını, zamanla silinme yaşadığını ve bu tür paraların herhangi bir değerinin olmadığını söyledi.
Gaziantep'te Türkiye'nin ilk para müzesini işleten koleksiyoner Esat Kaplan, son günlerde medyada yer alan ve hatalı basım olduğu iddia edilen paraları koleksiyonculara satmaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonuna sahip olan Kaplan, 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan '0'ın hatalı basımdan kaynaklanmadığını ve zamanla silinme olduğunu söyledi.
'POLİSE ŞİKAYET EDERİM'
Merkez Bankası'nın son teknolojik sistemle baskı yaptığını hatırlatan Kaplan, şunları söyledi:
"Paralardaki eksik olan '0' aslında zamanla silinmiştir. Hatalı basım olayı olamaz. Merkez Bankası'nda basılan para yüzlerce sensör ile kontrol ediliyor. Bunları ortaya atanlar aslında Merkez Bankası'nı karalıyor. Bunlar spekülasyondan öte bir durum değil. Bana getirseler o paraları sahte diye almam bile. Gider polise şikayet ederim. Bu paralarla koleksiyoncuların da başı belada. Eline bu paralardan geçiren arayarak yüksek fiyatlarla satmak istiyor. İşin doğrusu bu paraların hiçbir değeri yok."