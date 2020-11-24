O gün yaklaşıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler corona virüs ile mücadele sürecinde aktif olarak çalışmalarına devam ediyorlar. 2020 yılı tediye ödemelerinin ilk üç taksitinin yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri yılın son ödeme tarihini merak etmeye başladı. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta, üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi. Peki, taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı