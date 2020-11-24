İlan edilen bu başvuru koşulları sağlayan ihtiyaç sahiplerine aylık 900 TL üzerinde muhtaç aylığı destek ödemesi para yardımı yapılıyor!

Devlet gelir seviyesi düşük olan ve muhtaçlık statüsünde değerlendirilen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına fakirlik maaşı desteği sağlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise yoksulluk aylığını araştırıyorlar. Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan yardımlar çok çeşitli kurumlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılır. Bu noktada Aile Bakanlığı bu yardım ödemelerinde ilk sırada yer alırken SGK, İŞKUR gibi kurumlarda farklı farklı ödemeler sağlarlar. Bu tür destek ödemelerinin yapıldığı bir diğer kurum ise Vakıflar Genel Müdürlüğü.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK NAKİT MAAŞ DESTEĞİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan aylık maaş desteği muhtaç aylığı adında ödeniyor.
Bu ödemeler sadece engelli ve annesi babası olmayan vatandaşlara yapılıyor, ayrıca ödemeleri almak için koşullar bulunuyor. VGM muhtaç aylığı ödemeleri için yapmış olduğu bilgilendirme açıklamasında; muhtaç aylığı olarak ödenen 967 TL'nin annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan vatandaşların muhtaç aylığı için başvuru yapabileceklerini duyurdu.
FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.
Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.
Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.
Mahkeme kararı ve kanun kapsamında vatandaşların bakım altına alınmamış olması şarttır.
-Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.
FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Fakirlik maaşı başvurusu kişilerin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda fakirlik maaşı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile entegre edilen e-Devlet kapısı üzerinden de iletilebilir.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurular şahsen yapılabileceği gibi kendisi gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için posta yoluyla başvuru yapmak da mümkündür. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engel durumuna sahiplerse sağlık raporunu da bu formla birlikte teslim etmelidir.
Aylık alanların vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18 yaşına gelmesi, yükseköğretim gören erkek çocuklarının ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda takip eden ay başından itibaren fakirlik maaşının kesilmesine karar verilir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN FAKİRLİK MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Devlet kapısı fakirlik maaşı başvurularının sorgulanması için de vatandaşların yardımına koşar. Başvurularını ileten vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapabilir. Açılan sayfa üzerinden "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın ve kimlik doğrulama adımlarına geçin. Kimlik doğrulama için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini kullanın.
2020 YILINDA FAKİRLİK MAAŞI NE KADARDIR?
Enflasyon oranına göre yapılan asgari ücret zammından sonra fakirlik maaşının miktarı da arttırılmıştır. 2020 yılında muhtaç ailelere sağlanan fakirlik maaşı miktarı 914.49 TL olarak güncellenmiştir. Fakirlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra; aylığı almaya hak kazanan kişilere onaylanma kararı irtibat numaraları üzerinden SMS ile bildirilir. Kısa mesajı alan vatandaşlar bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ay içerisinde PTT'den fakirlik maaşı ödemelerini alabilirler.