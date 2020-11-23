Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu anlamda 49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle Fiat Agea otomobile talep var. Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 94.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,56% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Yaşanan gerilimli ortamın etkisi ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar nedeniyle araç satışları ve otomotiv sektöründe üretim hızı kesildi. Bu bağlamda en fazla otomobil satan marka olan Fiat devreye girdi.
Egea Hatchback 49.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle
Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 94.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,56% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.
Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 05.11.2020-01.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.
Egea Hatchback özellikleri
Gövde rengi tamponlar, LED gündüz sürüş farları, Karartılmış arka camlar, 16'' alaşımlı jantlar aracın tasarım özellikleri arasında.
Uzaktan kumandalı merkezi kilit, yol bilgisayarı, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, manuel klima, park sensörü ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu konfor özelliklerinden bazıları..Yeni modelde radyo mp3 çalar standart olarak veriliyor.Bluetooth sayesinde telefon ve müzik aktarımı da kolayca yapılabiliyor.4 hoplarlörlü ses sistemi olduğunu da belirtelim.
FIAT TARİHÇE
1899 yılının yaz aylarında Turin'deki, İtalya'nın tek otomobil fabrikasında, toplamda 150 işçiyle 3½ beygir gücünde sadece 24 otomobil üretilmişti.
Bu ilk dönem vizyonerlerinin duydukları heyecan sayesinde, onların miras bıraktığı tutku, bilgi birikimi ve deneyimi temel alan 7 fabrikası, 50.000'den fazla çalışanıyla Fiat bugün en büyük otomobil üreticilerinden biri oldu. 100 yılı aşkın bu tecrübe ile klasik 500'den yeni 124 Spider'a kadar birçok model ortaya çıktı. Fiat'ın tarihini oluşturan bu yapıtaşlarının her biri, Fiat markasını anlatan Fiat Heritage projesinin ortaya çıkmasını sağladı.