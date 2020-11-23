Başvurana nakit ödeme yapılıyor! Başvurular için son tarih 31 Aralık... En düşük ödeme 250.000 TL en yüksek 1 milyon

"Bunların başında, özellikle kırsal alanda tarım ve hayvancılık odaklı kadın örgütlenmesinin artırılması, kooperatifleşmenin desteklenerek kurumsal yapılara kavuşturulması geliyor. Ata tohumlarının geliştirilmesini de önemsiyoruz. Ülkemizde binlerce yerel ata tohumu var. Bunların tekrar ortaya çıkarılması ve kaybedilmemesi, bunlar için gerekli pazarlama ağlarının kurulması, üretim, paketleme ve çiftçiyle buluşturma ağlarının kurulması bir diğer önceliğimiz."

Proje başvurularında son tarihin 31 Aralık olduğunu belirten Kilci, proje başına en az 250 bin, en fazla 1 milyon lira destek vermeyi planladıklarını kaydetti