Başvurana nakit ödeme yapılıyor! Başvurular için son tarih 31 Aralık... En düşük ödeme 250.000 TL en yüksek 1 milyon

Başvurana nakit ödeme yapılıyor! Başvurular için son tarih 31 Aralık... Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecek. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, 2010 yılından beri bölge illerinin kalkınması için çeşitli hibe destekleri verdiklerini, 10 yıldır verilen desteklerin cari fiyatlarla 300 milyon lirayı aştığını, bölgedeki toplam yatırım tutarının ise 550 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Programda birkaç önceliklerinin olduğunu dile getiren Kilci, şöyle devam etti:
"Bunların başında, özellikle kırsal alanda tarım ve hayvancılık odaklı kadın örgütlenmesinin artırılması, kooperatifleşmenin desteklenerek kurumsal yapılara kavuşturulması geliyor. Ata tohumlarının geliştirilmesini de önemsiyoruz. Ülkemizde binlerce yerel ata tohumu var. Bunların tekrar ortaya çıkarılması ve kaybedilmemesi, bunlar için gerekli pazarlama ağlarının kurulması, üretim, paketleme ve çiftçiyle buluşturma ağlarının kurulması bir diğer önceliğimiz."
Proje başvurularında son tarihin 31 Aralık olduğunu belirten Kilci, proje başına en az 250 bin, en fazla 1 milyon lira destek vermeyi planladıklarını kaydetti
Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlıkça oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek.
Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak ve bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunacak.
Hibeye esas toplam tutarları destekleme oranı
Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, belirtilen yatırım konularında, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon lira, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon lira, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1,5 milyon lirayı geçemeyecek.
Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi. Başvuruların kabul edilmesi halinde hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe desteği verilecek.
Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık tarafından denetlenecek. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il müdürlüğünce kendilerine sunulacak.
Öte yandan, Bakanlığın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları içeriyor.