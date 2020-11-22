20.000 TL müjdesi! TC kimlik numarası ile beraber SMS ile anında alabiliyorsunuz. Bu anlamda acil kredi ihtiyacı olan müşterilere kredi veren banka ise QNB Finansbank'tır. Başvurunuzu web sitesinden, QNB Finansbank Şubeleri'nden, ATM'lerimizden, Çağrı Merkezi'mizden yapabilirsiniz. Dilerseniz kredi başvurusunu internet bankacılığından da yapabilirsiniz. Sms yoluyla kredi başvurusu için gerekli bir şart yoktur. Birçok banka müşterisi bile olmasanız başvurunuzu değerlendirmeye alacaktır. Yalnız SMS ile yaptığınız bir başvuru, önbaşvuru olduğu için, daha sonrasında krediyi çekeceğiniz bankanın şubesine giderek bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.
Finansbank 15.000 TL Kredi Başvurusu
Acil kredi ihtiyacı olan müşterilere kredi veren bir diğer banka ise QNB Finansbank'tır. Bu banka üzerinden acil kredi başvurusu yapabilir ve hemen onaylı kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler TC Kimlik numarasını 5030'a mesaj atarak 60 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirler. Dilerseniz kredi başvurusunu internet bankacılığından da yapabilirsiniz.
Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.
Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.
Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.
Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.
Kamu&Finansmaaş Kredisi: Maaşını Finansbank'tan alan müşterilerimiz ve kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.
3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.
İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.
TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.
İnternet ve Cep Şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet ve Cep Şubesi şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank'ın açılış, kapanış saatleri ile birlikte öğle arası tatili şu şekilde:
QNB Finansbank şubeleri kaçta açılıyor?
QNB Finansbank açılış saati: 09:00
QNB Finansbank şubeleri kaçta kapanıyor?
QNB Finansbank kapanış saati: 17:00
QNB Finansbank öğle arası kaçta başlayıp kaçta bitiyor?
QNB Finansbank öğle tatili: 12:30 – 13:30
QNB Finansbank çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.
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