Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankaların sağladığı vadeli mevduat hesabı faiz oranlarına sayfamızda yer verdik. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Kasım ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
32 GÜNLÜK EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR
Fİbabanka Kiraz Hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi % 13.50
Garanti Bankası e vadeli hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 13.50
Şekerbank vadeli mevduat takvim.com.tr 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12.25
Alternatif Bank VOV hesap Avantajlı TL Tanışma Faizi 32 günlük vadeli mevduat hesabı oranı % 16.00
QNB Finansbank 32 günlük e vadeli mevduat hesabı tanışma faizi % 15.50
CEPTETEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 15.50
Burgan Bank e vadeli mevduat takvim.com.tr 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 15.00
İNG Bank Turuncu Ekstralı Hoşgeldin faizi 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı % 15.00
Odeabank hoşgeldin oksijen hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.50
NOT: ORANLAR BANKALARIN KENDİ RESMİ SİTELERİNDEN ALINMIŞTIR
KASIM'DA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?
Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.
Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor.
Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Burgan Bank vadeli döviz hesabına 2.75 faiz oranı vererek ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 2.50 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.25 faiz oranı ile Alternatif Bank yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.
2020 KASIM ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR
Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı. Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor.
ALTIN HESABINA EN YÜKSEK FAİZ VEREN İLK 3 BANKA
Burgan Bank Kasım ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 13.50
Odeabank Kasım ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 13.00
ING Bank Kasım ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 13.00
ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI
Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterilerine hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı seçeneği sunuyor. Altın mevduat hesaplarından komisyon ücreti almayan banka; gram altın alım satım işlemlerinde ise komisyon alıyor.
VAKIFBANK ALTIN HESABI
Altın çağı hesabı ile Vakıfbank, müşterilerine düzenli alım satım talimat seçeneği sunuyor. Vakıfbank'ta altın hesapları için de herhangi bir ücret alınmıyor.
ALTIN HESABI NEDİR?
Altın hesabı, bankaların yatırımcıların altın tasarruflarını gerek fiziki gerekse altın birikimi oluşturmaları için açılan hesaba denir. Geleneksel yatırımcılar kadar küresel piyasaların da gözde yatırım modelleri arasında altın hesabı bulunmaktadır.
Geleneksel yatırımcılar tasarruf olarak gördükleri ziynet eşyası, platin, gümüş, cumhuriyet, çeyrek gibi kuyum olarak kabul edilen işlenmiş altınlar da dahil olmak üzere her türlü ziynet ile "altın hesabı" açılabiliyor.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.