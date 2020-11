2021 yılında beklenen polis alımlarının detayları ise şu şekilde:

2020'DE PMYO ALIMI OLMADI

2020 yılında PMYO 2500 polis alımı olması bekleniyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ünivesiteler bu sene açılmadı ve Polis Meslek Yüksek Okullarına polis öğrenci alımı yapılmadı. Bu nedenle önümüzdeki sene PMYO'lara her seen olduğundna daha fazla polis memuru alımı yapılması bekleniyor. Her sene yapılan 2500 alıma, bu sene alım yapılmaması ve yeni PMYO'ların açılması nedeniyle en az 3000 civarında alım bekleniyor. PMYO'ya en az lise mezunu polis alımı yapılmaktadır. Adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girmesi gerekmektedir.