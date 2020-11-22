Emekli olma yaşı son dakika düştü mü? Anında emekli olma şansınız var! Her çocuk için iki şer yıl...

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK prim ödemesi yapmaya başlayan vatandaşlara çeşitli haklar tanıyor. Prim ödemelerinde ödenen tutar ve süre arttıkça ise bazı hakların kapsamı genişliyor. Vatandaşların merak ettikleri konuların en başında emeklilik geliyor. Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağım gibi sorular ön planda yer alıyor. Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor. Örneğin 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor.
Hangi meslekler erken emekli olabilecek?
Su altında çalışanlar, Emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, Gazeteci, Madenci, Demir-çelik işçileri TSK görevlileri gibi tam 43 farklı meslek yıpranma paylarından yararlanacak ve borçlanma yaparak erken emekli olma fırsatlarının sahibi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar eğer prim ödemesinde eksikleri varsa bu konuda tercih edebilirler. Fakat sigortalı çalışma ve prim ödeme şartlarını yerine getirip, sadece yaştan dolayı eksikleri varsa üç yıla kadar yaş haddinden yararlanmaları söz konusu olabiliyor.
Askerlik borçlanması ile erken emeklilik
Askerlik borçlanması ile erken emekli olmak için erkeklerin borçlanma haklarından yararlanması gerekir. Tam 1 ve 2 yıl arasında daha erken emekli olma fırsatları sunulur. Bu süreçlerde vatandaşların askere gitmeden sigortalı bir şekilde iş hayatına başlaması, fakat askerde olduğu sürelerde iş verenler tarafından prim ödemelerinin yapılmamış olması gerekir.
Staj sigortası ile erken emeklilik
Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 yıl daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk için 2'şer yıl erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan önce sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir.
Prim borçlanma bedelleri ne kadar olacak?
Prim borçlanma bedelleri günlük ve aylık olarak değiştiği gibi maaşların miktarına da göre değişecek. Bu miktarlar;Günlük olarak verilen en düşük prim ödemesi 27,28 TLAylık olarak verilen en düşük prim ödemesi 818,40 TL. Günlük olarak verilen en yüksek prim ödemesi 204,60 TL. Aylık olarak verilen en yüksek prim ödemesi 6.138,00 TL olarak belirlenmeleri yapılmıştır.
1- YIPRANDIKÇA ÖNE ÇEKİYOR
Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.
Örneğin 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK'ya sorun.
2- ANNELER İÇİN ŞANS: DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan önce sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşayan tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor.
3- BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞUNA BAKANLAR
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor.
Örneğin; Ekim 2008'den sonra 1000 gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük süre yaştan düşüyor. Bu haktan SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'na tabi olan bu durumdaki bütün anneler yararlanıyor.
4-10 YIL SİGORTAYLA MALULEN EMEKLİLİK
Bir süre çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce kişi var. Yüzde 60 oranında işgücü kaybı olanlar ile sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor.
Bunun için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı aranıyor. Bu durumu SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanan kişilere 971 lira maaş bağlanıyor.
5-ENGELLİ HAKKIYLA 16 YA DA 18 YILDA
İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli oluyor. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; yüzde 50 ila 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.
6-ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMAK DA MÜMKÜN
Askerlik yapmış olan herkesin bu görevde geçirdiği sürelerini SGK'dan borçlanma imkanı var. Emeklilik başvurusundan önce olmak kaydıyla askerlik borçlanması, istenildiği zaman yapılabilir. Kişi askerliğini sigorta başlangıcından önce yapmışsa sigorta yönünden işe girişi borçlandığı askerlik süresi kadar geriye gidiyor. Özellikle 2000 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için bu durum söz konusu. Böylece emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve daha erken emekli olunabiliyor.
KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLURUM?
1999 öncesinde sigortaya giriş yapmış olanların emeklilikleri için 15 yılın geçmesi, 3600 günlük primin yatırılmış olması ve kadınların en az 50, erkeklerin de en az 55 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Eğer diğer koşulların yanında yaş şartı sağlanıyorsa emeklilik yaşı, yaş şartının sağlandığı tarihe göre belirleniyor.
1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK
1999 yılı öncesinde SGK girişi olanlar için sistem yukarıda yer alan şartlara göre işliyor. 1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emekliik hakkı sağlıyorlar.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
24.11.1998 yılında asker gittim, SSK girişim 17.02.2001, 672 SSK'lı günüm var. Daha sonra 4/b Bağ-Kur'lu olarak devam etmekteyim. 06.02.2003 yılından beri Bağ-Kur'lu olarak devam etmekteyim. Askerden önce SSK girişim yok. Askerlik borçlanması yapsam olur mu?
Toplam gün sayım 7000 günüm var. Son 3,5 yılı SSK'lı olarak ödesem fayda olur mu? Doğum tarihi 09.01.1978, 1996-2000 yılları arasında 4 yıl bir işyerinde çalıştım.
SSK girişimi yapmamışlar, kimlik fotokopi vermiştim muhasebeciye.
Bunun için bir hakkım var mıdır?
Serkan Sevim Bağ-Kur'dan 60 yaş ve 9000 prim gün şartlarına tabisiniz. Son 3,5 yıl (1261 Gün) ssk öderseniz ve 18 ay askerliği borçlanıp öderseniz 58 yaşa tabi olursunuz. Prim gün sayınızda sıkıntı yok. 3,5 ssk ve 18 ay askerlikle beraber emekli olacağınız tarih 58 yaşınızın dolacağı 09.01.2036 tarihi olacaktır.
1996 yılından giriş alabilmeniz için hizmet tespit davası açmanız gerekmekte. Bunun içinde elinizde sağlam deliller için resmi evrak olması gerekiyor. Aksi durumda 10 yıllık zamanaşımından dava açamazsınız.
21.06.1970 doğumluyum, sigorta girişim 21.01.1992, askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. Ne zaman emekli olurum?
Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? M.A.Aroskay İşe başlangıcınıza göre, 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 8 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 52 yaşa tabi olabilirsiniz.
Bu durumda toplamda 5525 prim günü tamamlayarak 52 yaşınızın dolacağı 21.06.2022 tarihinde emekli olabilirisiniz.
29.06.1991 tarihinde askere gittim. 16.09.1992 tarihinden itibaren Bağkurluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Doğum tarihim 1971'dir. R.
ACI
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. 16 aylık askerlik borçlanması ile 52 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılında emekli olabilirsiniz.
Doğum tarihim 01.12.1975, SSK giriş 03.11.1993, prim 7600 gün, ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım? Ne zaman emekli olurum? Sedat E.
SSK girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 54 yaşınız 2029 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 01.12.2029 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmak yaşınızı geriye çekmez.