EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARINA DAİR İLK VERİ AÇIKLANDI

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Eğer bu hedf gerçekleşirse 2020 yıl geneli enflasyon oranı yüzde 10.50 olacak Yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranları yüzde 5.75 olmuştı.. Maaşları etkileyecek olan son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 4.75 olacak.

2021 YILI EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli ek ödeme miktarını merak ediyor. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde yer alıyor. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.