POMEM POLİS ALIMI

Son POMEM polis alımı 2019 yılında yapıldı ve en az ön lisans mezunu adaylar arasından 7 bin polis memuru alımı gerçekleşti. Bu alımın ardından pandemi nedeniyle yeni polis memuru alımı yapılamadı. Bu nedenle 2021 yılında en az 10 bin polis memuru alımı yapılması bekleniyor. Alımlar, lisans mezunları için 60, ön lisans mezunları için 65 KPSS ile yapılacak.

PAEM ALIMI

2021 yılında komiser yardımcısı alımı da planlanıyor. Ancak planlanan alımın meslek içinden mi yoksa açıktan mı yapılacağı henüz netleşmedi. 2 bin civarında alım bekleniyor.