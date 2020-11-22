İzmir depremi sonrasında vatandaşlar prefabrik evler hakkında araştırma yapmaya başladı. Özellikle de korana virüs salgını sonrasında insanlar şehirden uzaklaşarak doğa ile iç içe olmayı tercih ederken yazlıkların aşırı pahalı olması hobi bahçeleri ve prefabrik evlere olan ilgiyi arttırdı. Ucuz prefabrik ev almak isteyen kişilerin tercihleri ise ikinci el prefabrik ev almak oluyor. Çoğu insanın bir heves ile aldığı prefabrik evleri elden çıkarmaları sonrasında ikinci el olarak satışa sunulan evler daha düşük fiyatlı olabiliyor. Peki prefabrik ev ne demektir, prefabrik evlerin avantajları nelerdir, prefabrik ev nasıl alınır?
PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM
Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.
Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."
KİMLER YARDIM ALABİLİR NEDİR?
Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.
"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"
Başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruları onaylanan vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar destek sağlanır.
PREFABRİK EV YAPANA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER, KİMLERE 30 BİN TL HİBE PARA ÖDEMESİ YAPILACAK?
Söz konusu yardım tutarı sadece alt gelir grubu muhtaç aileleri kapsayacak. Devlet barınma yardımı olarak ödediği bu tutardan yararlanmak isteyen kişilerde başvuru şartları olarak bu kriterleri arayacak;
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek,
Muhtaç durumda olmak,
Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,
Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak,
Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.
Prefabrik evler Türkiye'de ilk olarak büyük depremlerden sonra gündeme gelmiş ve depremde evini kaybeden vatandaşlar için tek katlı, geçici olarak devlet tarafından inşa edilmiştir. Özellikle yurt dışında oldukça yaygın olan prefabrik evler kısa sürede ve pratik bir şekilde inşa edilebiliyor. Yaklaşık 50 yıla kadar ömrü olan prefabrik evlerde hazır malzemelerin yanı sıra çelik ve çimento gibi inşaatın olmazsa olmaz malzemeleri de kullanılıyor. İsteğe göre prefabrik evlere ses ve ısı yalıtım da yapılır.
Günümüzde Türkiye'de de oldukça yaygınlaşmaya başlayan prefabrik evlerinin tercih edilmesin en önemli nedenlerinden biri az maliyetli olması ve kısa sürede yapılabilmesi.
Prefabrik ev nasıl yapılır?
Beton bir zemin üzerine oturtulan prefabrik evlerin kurulumu önceden planlıyor. Kolay işçilikle yapılan bu evlerin malzemeleri fabrikada üretiliyor. Çelik bir iskelet üzerine kurulan prefabrik evlerde maksimum 3 olmak üzere istenilen kat sayısı çıkılır.
Prefabrik evlerde de tıpkı diğer inşaatlarda olduğu gibi imara açık alanlar için ruhsat alınması gerekiyor.
Prefabrik evlerin avantajları nedir?
Yukarda da bahsettiğimiz gibi prefabrik evlerin en önemli ve tercih edilmesine neden olan özelliklerinden biri zaman ve nakitten tasarruf imkanının olmasıdır. Malzemeleri esnek olan prefabrik evler depreme de dayanıklıdır.
Herkesin kendi zevkine ve istediğine göre özgür bir yelpaze kapsamında inşa edilebilen prefabrik evlerde çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir faktör de bulunmuyor. Ayrıca kullanışlı oabilen parçalarda isteğe göre daha sonra da yer değiştirilebiliyor. Prefabrik yapıların bir diğer avantajı ise sökülüp başka bir yere yeniden kurulabilmesidir.