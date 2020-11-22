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    • Ekonomi
    • 22.11.2020 08:01
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    • 22.11.2020 08:03
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    Araba alacaklar dikkat! Markalardan lerde görülmemiş kampanyalar!

    Koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretilememesi ve ikinci el araba fiyatlarının uçması nedeniyle otomobil markaları kendi bünyelerinde kredi oluşturmaya başladı. İşte lerde markaların yaptığı kampanyalar…

    Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.

    İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:

    FORD
    Hürriyet'te yer alan habere göre, Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz

    - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz

    - Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.

    CİTROEN
    Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.

    PEUGEOT 208
    Yüzde 0 faiz

    15 bin lira kredi

    12 ay vade

    Aylık ödeme: 1500 lira

    PEUGEOT 308
    Yüzde 0 faiz

    45 bin lira kredi

    12 ay vade

    Aylık ödeme: 3750 lira

    PEUGEOT 508
    Yüzde 0 faiz

    40 bin lira kredi

    12 ay vade

    Aylık ödeme: 3333 lira

    HONDA
    Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.

    KIA
    Sportage'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99

    MİTSUBİSHİ SPACE STAR
    36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.

    OPEL
    Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı

    FİAT EGEA
    49 bin 900 lira peşin

    48 ay vade

    Aylık ödeme: 2990 lira
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    Haberler Ekonomi Araba alacaklar dikkat! Markalardan sıfır otomobillerde görülmemiş kampanyalar!