Konut kredisi faiz oranları en uygun kredi hesaplama nasıl olur? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketleri oldukça rağbet görüyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki en uygun kredi ve faiz hangi bankada? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İNG, TEB...
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
Ziraat Bankası tüm müşterilerine Konut Kredisi kapsamında Çalışanın Artısı Konut Kredisi, Emeklinin Artısı Konut Kredisi, Konut Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi ile farklı faiz oranları ve şartlar kredi imkanı sunuyor. İşte kredi paketlerinin faiz oranları;
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisi
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi
Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi kapsamında tüm müşterilerine 1,35 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi
Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,25 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
Ziraat Bankası Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi
Ziraat Bankası Toki Sosyal Konut Kredisi Paketi kapsamında tüm müşterilerine 0,49 faiz oranları ile 240 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.
22 KASIM 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Tüketici kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.35
22 KASIM 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.47
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1,15
22 KASIM 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.44
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35
22 KASIM 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.40
Ev kredisi: 1.35
22 KASIM 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.52
Konut kredisi: 1.30
22 KASIM 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
22 KASIM 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.37
Konut kredisi nedir?
Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan %20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.
Konut Kredisi Gerekli Evraklar
Başvurunuz onaylanırsa aşağıdaki belgeleri bankamıza teslim etmeniz istenir:
Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge
Bu belgelere ek olarak;
Maaşlı Çalışıyorsanız: Devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi
Şahıs Firması Sahibiyseniz: Vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri
Tüzel Firma Sahibi/Ortağıysanız: Ortaklık yapısı teyidi için firmaya ait ticaret sicil gazetesi/hazirun cetveli, firmaya ait yılsonu ve güncel mali veriler (bilanço – gelir tablosu veya kurumsal vergi beyannamesi, işletme hesap özeti), firmaya ait vergi levhası
Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.
Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.
Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.