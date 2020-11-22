4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.

5) En son ve en önemlisi almak istediğiniz aracı mutlaka test edin. Gerek kullanımı gerek yol tutuşu,ile sizin isteklerinize uygun araç olup olmadığına karar verin. Kullanma alışkanlıklarınız aracınızı belirler. Yarı otomatik araçlara alışkın olmayanlar bu araçlarda vites geçişlerini tam otomatik araçlara göre daha fazla hissedecekleri için sıkıntı yaşayabilirler. Tercihiniz düz vitesli araçsa mutlaka yokuş kalkış destek sistemini alacağınız araçta arayın. Bu size sıkışık trafikte, yokuşlarda otomatik aracın sağladığı sürüş rahatlığı biraz olsun verebilir.