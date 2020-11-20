ŞOK 21 Kasım aktüel kataloğunda yeni fırsatlar yarın sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini alacak. Özellikle bakım ve ev eşya ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda bu hafta sonu Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu, Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı, Lüks Cam Sıvı Sabunluk ve Sinbo Sakal Tıraş Makinesi dikkat çeken ürünlerin başında yer aldı. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir? İşte ŞOK aktüel kataloğu 21 Kasım 2021 ürün listesi
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 21 KASIM 2021 ÜRÜN LİSTESİ
Keçeli Ütü Masası Kılıfı
55x140 cm
Lastikli
Xiaomi Mi Dunhome
Dezenfektan Üretme Cihazı
• Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir
• Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez
• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyonik su partiküllerini geniş bir alana etkili bir biçimde uygular
Ahşap Mandallı Resimlik/İpli Kara Tahta
Visco Ortopedik Yastık
• 50x32x10 cm
• Yıkanabilir dış kılıf
• Hem başı hem de boynu desteklemeye yardımcı olur
Pijama Alt
• S-M, L-XL bedenlerde
2'li Nakışlı Banyo Paspas Takımı
• Süngerli
• Kaydırmaz PVC taban
• 60x100 cm + 50x60 cm
• Biyeli
Yazar Kasa
• 33 Parça
Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu
50 ml
Palmolive Micellar Duş Jeli Çeşitleri
500 ml