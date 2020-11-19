Hyundai 2020 TUCSON modeli için 25.000 TL' ye varan nakit indirimi ve 4.000 TL'ye varan takas desteği ya da %0,99 faiz ile indirim ve kredi imkanı sunuyor. İşte yeni Hyundai i10, i20, Elentra, Kona, Tucson ve H-100 kamyonet güncel fiyatları... Yeni Tucson, 331 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. %0,99 faiz, 100 bin TL kredi ve 15 vade fırsatı da yıl sonu kampanyası dahilinde müşterilerin beğenisine sunuluyor.