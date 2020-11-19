Korona virüs salgını nedeni ile işsizlik rakamları ne yazık ki giderek artmaya devam ederken işsiz kalan vatandaşlara devlet destekleri de artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak amacıyla meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ayrıca aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.Kursa devam eden kişilere aynı zamanda İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. İŞKUR üzerinden açılan meslek edindirme kursları programları hakkında bilgi almak için İŞKUR internet sitesi üzerinden verilen ilanları takip edebilir, sizin şartlarına uyan pozisyonlar için başvuru yaparak işsiz kaldığınız dönemi fırsata çevirebilirsiniz.