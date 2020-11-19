İBB Kariyer başvuru ekranı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer sayfası üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksik olmadan doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları doldurmanız her şey için yeterli olacaktır.