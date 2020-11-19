İBB Kariyer başvuru ekranı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer sayfası üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksik olmadan doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları doldurmanız her şey için yeterli olacaktır.
İBB ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
İBB personel alımında alım yapılan kadrolar ve her kadro için istenen özel şartlar şu şekilde:
CENAZE İMAMI ALIMI
• En az lise mezunu
• İmamlık sertifikasına sahip (İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Mezunları' nda sertifika şartı aranmamaktadır)
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Şişli, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Avcılar, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,
• Anadolu Yakası için; Üsküdar,Ümraniye, Kadıköy, Maltepe , Ataşehir, Beykoz, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve çevre ilçelerinde ikamet eden
GASSAL ALIMI
• Cenaze yıkama ve kefenleme usullerini bilen,
• En az İlköğretim mezunu,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Şişli, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Avcılar, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,
• Anadolu Yakası için; Üsküdar,Ümraniye, Kadıköy, Maltepe , Ataşehir, Beykoz, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve çevre ilçelerinde ikamet eden
Dil ve Konuşma Terapisti Alımı
• Üniversitelerin 'Dil ve Konuşma Terapisi' bölümünden mezun,
• Tercihen alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış,
• Alanında en az 2 yıl deneyimli,
• Yaygın gelişimsel bozukluklar ile ilgili çalışmalarda bulunan,
• Tercihen bebek ve çocuklarla çalışan,
• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,
• MS Office programlarını aktif kullanabilen,
• Arşiv ve kayıt oluşturma yapabilen,
• Vaka takibini gerçekleştiren,
• Disiplinli çalışmaya yatkın,
• Tercihen Avrupa Yakası'nda ikamet eden,
Sosyal Hizmet Uzmanı Alımı
• Üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümünden mezun,
• Tercihen aynı alanda yüksek lisans eğitimi bulunan,
• Dezavantajlı gruplarla çalışmalara istekli,
• Tercihen engellilik alanında deneyime sahip,
• Engellilik alanında mevzuata hakim,
• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,
• MS Office programlarını aktif kullanabilen,
• Problem çözme ve planlama becerilerine güvenen,
• Vaka takibi gerçekleştiren,
• Disiplinli çalışmaya yatkın,
• Tercihen Avrupa Yakası'nda ikamet eden,
Müzik Öğretmeni Alımı
• Üniversitelerin Konservatuar veya Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun,
• Konservatuar mezunları için formasyon eğitimini tamamlamış,
• Tercihen yüksek lisans mezunu,
• Engelli bireylerle ilgili çalışma deneyimi olan,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
• MS Office programlarını iyi düzeyde kullanan,
• Disiplinli çalışmaya yatkın,
• Tercihen Avrupa Yakası'nda ikamet eden,
BAŞVURU
İlana başvuru yapacak adayların https://kariyer.ibb.istanbul/ adresi üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.
KARİYER İBB BAŞVURU ŞARTLARI
Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Vatandaşların yaptığı bu işlem aslında bir nevi Kariyer İBB üzerinden CV oluşturmak ve bunu İBB'y sunmak… Kısacası Kariyer İBB sitesine üye olun, sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurun, Başvur bölümünden başvurunuzu yapın.
Kaynak: Kamubulteni