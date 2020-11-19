EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan EYT bekleyen milyonlarca kişi için önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin geçtiğimiz gün 25 yaş altı ile 50 yaş üstü için meclise sunduğu teklifin EYT bekleyenler için de olumlu bir gelişme olacağını kaydeden Arslan, 40 yaşından sonra memur ve işçi alımı yapılmadığına dikkat çekti.

"Yaşı bekleyen, primini doldurmuş insanlar var. Bu kesime iş de verilmiyor, işsizlik ödeneği de ödenmiyor." şeklinde konuşan Arslan, teklif edilen söz konusu düzenlemenin EYT'li kesimin iş bulmasını kolaylaştırabileceğini vurguladı.

EYT'LİLER İÇİN YENİ BİR FORMÜL VAR MI?

EYT konusunda AK Parti'den çok önemli açıklamalar gelmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamada, EYT konusuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı.

"Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor."