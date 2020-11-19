Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu? Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak... Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.