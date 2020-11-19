Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle, sıfır arabaları araştırmaya başladı. 2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin lira altında sadece 6 model kaldı. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Volkswagen, Renault Opel Hyundai Peugeot Fiat ve Dacia fmarka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmelere devam ediyor.
RENAULT
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 136.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 174.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 196.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 168.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 182.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 198.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 203.900 TL
- Icon 1.0 TCe 100 bg: 186.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 196.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 212.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 224.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 137.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 145.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 185.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
-Joy 1.3 TCe 140 bg: 189.900 ₺
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 226.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 222.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 292.900 ₺
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 283.900 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 301.900 ₺
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 298.900 ₺
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 337.900 ₺
2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 358.900 TL
2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 160 bg: 398.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 460.900 TL
VOLKSWAGEN
2020 model Volkswagen Polo yeni zamlı fiyat listesi
- Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 189.700,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 194.300,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 196.400,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: 304.700,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline: 338.200,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline: 352.700,00 TL
2020 model Volkswagen Golf yeni zamlı fiyat listesi
- Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 192.200,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 231.400,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 349.300,00 TL
2020 model Volkswagen Passat yeni zamlı fiyat listesi
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 411.900,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 467.300,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 564.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 359.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 503.100,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 611.300,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 690.700,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 804.800,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 968.700,00 TL
HYUNDAİ
2020 model Hyundai i10 yeni fiyat listesi
- 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141.070 TL
- 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 154.720 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 159.460 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli): 160.520 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli): 169.850 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli): 170.950 TL
Yeni Hyundai i20 güncel zamlı fiyat listesi
- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Style (Benzinli): 184.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump (Benzinli): 187.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style (Benzinli): 195.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli): 196.500 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus (Benzinli): 207.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite (Benzinli): 214.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus (Benzinli): 231.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 209.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Design (Benzinli): 210.500 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 221.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite (Benzinli): 228.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Plus (Benzinli): 280.585 TL
- 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 226.000 TL
2020 model Hyundai Tucson yeni fiyat listesi
- 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli): 331.460 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4x2 (Dizel): 379.740 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x2 (Dizel): 382.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x2 (Dizel): 386.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4x2 (Dizel): 416.000 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x4 (Dizel): 402.920 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 (Dizel): 471.780 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 (Dizel): 4743.770 TL
DACİA
2020 model Dacia Duster yeni fiyat listesi
- Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: 169.900 TL
- Comfort ECO- G 115 bg 4x2: 175.900 TL
- Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2: 211.900 TL
- Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 283.900 TL
- Prestige ECO- G 115 bg 4x2: 185.900 TL
- Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 206.900 TL
- Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 297.900 TL
2020 model Dacia Sandero yeni fiyat listesi
- Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 152.900 TL
- Stepway Turbo 1.0 100 bg ECO-G Euro6D Temp: 157.900 TL
2020 model Dacia Lodgy yeni fiyat listesi
- Ambiance ECO-G 110 bg 5 koltuklu: 167.500 ₺
- Ambiance ECO-G 110 bg 7 koltuklu: 171.500 ₺
- Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 5 koltuklu: 201.900 TL
- Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 7 Koltuklu: 205.900 TL
- Stepway 1.5 Blue dCi 115 bg 7 Koltuklu: 209.900 TL
OPEL
2020 model Opel Corsa yeni zamlı fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential: 172.900
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition: 2060.400
- 1.5 Dizel MT-6 100 HP Edition: 205.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance: 214.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Ultimate: 226.900
2020 model Opel Astra Sedan yeni zamlı fiyat listesi
- 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus: 192.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Edition Plus: 204.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Sport: 214.900
2020 model Opel Astra HB yeni zamlı fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: 279.900
- 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line: 314.900
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition: 325.300
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line: 331.700
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance: 357.800
2020 model Opel Insignia yeni zamlı fiyat listesi
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition: 490.900 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance: 510.200 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate: 541.700 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive: 552.700 TL
- 2.0 Benzinli AT-9 230 HP 4X4 GSI: 999.400 TL
FİAT
2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi
- Easy 1.4 Fire 95: 123.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL
2020 model Fiat 500 yeni fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 181.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 201.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 211.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 164.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 179.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 201.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 210.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 215.900 TL
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın.
Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.
Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler.
Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.