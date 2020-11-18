Pandemi sonrasında vatandaş karantina nedeni ile daha fazla internet kullanmaya başlarken tarifelerdeki kotalar yetersiz kalınca cep telefonu operatörlerinin hediye internet kampanyaları da hız kazandı. Daha fazla aboneye sahip olmak için yarışan operatörlerin arasında başlayan rekabet tüketiciye yaradı. 15 GB bedava internet kazanma fırsatı sunuldu. İşte Turkcell, Türk Telekom bedava internet kampanyaları ile 1 GB, 2 GB, 5 GB, 8 GB, 10 GB ve 15 GB bedava internet kazanma fırsatı! Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır.