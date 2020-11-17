'Kurdaki düşüş fiyata yansıtılmak zorunda'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Kasımda döviz kurlarındaki düşüş hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarına yansıyacak. Bir otomotiv datası şirketi olarak, yapmış olduğumuz analizde geçen hafta ile bu hafta arasında toplam 8 markada dövizin düşmesine bağlı olarak yaklaşık yüzde 5-6'ya yakın aşağıyı yönlü fiyat güncellemesi yapıldı. Dövizdeki düşüş devam ettikçe markalar fiyatlarını aşağıya doğru güncellemek zorunda. O yüzden diğer markalar da bu hafta ve önümüzdeki günlerde bu aşağıyı yönlü güncellemeyi yapacaklardır. İkinci el bir aracın fiyatının belirlenmesindeki en önemli unsur olan bir aracın sıfır fiyatı olduğu için, bu düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak. Bu duruma ek olarak ikinci elde aylardır yaşanan canlılık kasım ayı ile birlikte hız kesmişti. Bunun da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında hemen olmasa da bir ay sonra daha makul fiyatlar göreceğiz."