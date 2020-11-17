Askıda tablet başvuru formu! Uzaktan eğitime destek amaçlı tablet dağıtan kurumlar arasında bulunan Belediyeler aracılığı ile de çocuğunuzun eğitimi için tablet alabilirsiniz. Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
TURGUTLU'DA ÖĞRENCİLER TABLETLERİYLE BULUŞMAYA BAŞLADI
Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gelecek seninle aydınlansın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.
'Gelecek seninle aydınlansın' projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.
BURSA
Bursa Belediyesi henüz tablet duyurusu yayımlamadı ama yardım sayfasından başvuru yaparak tablet ve bilgisayar başvurunuzu yapabilirsiniz.
https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kampanyada binlerce kişiye ücretsiz tablet veriliyor.
https://www.bizizmir.com/tabletdestegi
BAĞCILAR
Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda ücretsiz tablet başvurularının alındığına yer verildi.
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/473/19743/uzaktan-egitim-icin-bagcilar-dayanismasi.aspx
YEŞİLYURT
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tablet başvurusu devam ediyor.
http://app.yesilyurt.bel.tr/tablet/basvuru.html
MERKEZEFENDİ
Merkezefendi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda , belediyelere yapılan eşya yardımlarından faydalanmak için online başvuru gerektiği bildirildi.
merkezefendi.bel.tr/merkezeli/