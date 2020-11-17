EFT işleminin saat 16.00'dan sonra yapılması durumunda bu 'geç EFT' olarak tanımlanıyor. Her bankanın geç EFT saat dilimi farklılık gösteriyor. Bazı bankalarda 16.00-17.00 arası bazılarında ise 16.00-17.15 veya 16.30-17.30 arasında olabiliyor.

İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00'dan önceki tarifeden yüzde 50 daha fazla ödüyor. Yani 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor. EFT ücretlerindeki fark, bankaya göre değişen geç EFT saatlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle EFT yapılırken saati kontrol edin ve para transferi yapacağınız bankanın EFT saatlerine ve geç EFT ücretine bakmayı unutmayın.

Bazı, bankalar maaşlı müşterilerinden EFT ücreti almıyor. Ancak geç EFT ücreti maaşlı müşteriden de alınabiliyor. Bireysel müşterilerden alınacak ücret ve komisyonların yıllık artışı, ocakta açıklanacak yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranıyla sınırlı.