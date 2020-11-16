0,89 faiz 12 bin TL indirim müjdesiyle otomobil kampanyaları vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu anlamda Fiat, Renault, Opel, Peugeot ve Dacia otomobil fiyat listesi ve kampanyalar hakkında bilgiler verdik. Örnek olarak; Opel'den sıfır araç satın alacaklara özel 0 faiz oranları ile 100 bin TL'ye kadar kredi teklifi! Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Opel yeni araç modellerini 0 faiz oranı ile 100 bin TL'ye kadar 0,89 faiz oranları ile 50 bin TL'ye kadar araç kredisi imkanı sunuyor. Öte yandan Fiat'tan indirim kampanyası başladı. Sportif SUV Fiat 5ooX Sport modelinde 12 bin TL indirim fırsatı sunan otomotiv devi beraberinde Kasım ayı güncel fiyat listesini de açıkladı
Opel'den 0,89 faiz oranları ile 50 bin TL kredi teklifi! Corsa Insıgnia Astra fiyatları
Opel'den sıfır araç satın alacaklara özel 0 faiz oranları ile 100 bin TL'ye kadar kredi teklifi! Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Opel yeni araç modellerini 0 faiz oranı ile 100 bin TL'ye kadar 0,89 faiz oranları ile 50 bin TL'ye kadar araç kredisi imkanı sunuyor. İşte 2020 Corsa, Astra HB, Astra Sedan, Crossland X, Grandland X, Insıgnia ve Combo güncel fiyat listesi…
Opel sıfır faiz oranları ile 100 bin TL'ye kadar kredi teklifi sunuyor. Yeni Opel modellerini satın almak isteyenler için oluşturulan kampanya kapsamında kredi imkanı yeni Insıgnia ve Grandlan X modelleri sıfır faiz oranları ile 100 bin TL'ye kadar sunulurken, yeni Corsa, Crossland X, Astra HB, Combo ve Combo Cargo modelleri için 0,89 faiz oranları ile 50 bin TL'ye kadar sunuyor. İşte 2020 Corsa, Astra HB, Astra Sedan, Crossland X, Grandland X, Insıgnia ve Combo yeni fiyat listesi…
OPEL AYI YENİ ZAMLI FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLADI
Opel 2020 model sıfır araç modellerinin ayı zamlı güncel fiyat listesi;
2020 model Opel Corsa yeni zamlı fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential: 172.900
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition: 2060.400
- 1.5 Dizel MT-6 100 HP Edition: 205.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance: 214.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Ultimate: 226.900
2020 model Opel Astra Sedan yeni zamlı fiyat listesi
- 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus: 192.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Edition Plus: 204.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Sport: 214.900
2020 model Opel Astra HB yeni zamlı fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: 279.900
- 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line: 314.900
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition: 325.300
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line: 331.700
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance: 357.800
2020 model Opel Crossland X yeni zamlı fiyat listesi
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 223.300
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy: 290.300
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Enjoy: 298.600
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Excellence: 313.700
2020 model Opel Grandland X yeni zamlı fiyat listesi
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essentia: 335.900
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy: 360.700
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy Skyline: 371.800
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Essentia: 340.400
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 351.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy: 399.800
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Skyline: 405.900
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Explorer: 405.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Excellence: 452.000
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 475.300
2020 model Opel Insignia yeni zamlı fiyat listesi
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition: 490.900 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance: 510.200 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate: 541.700 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive: 552.700 TL
- 2.0 Benzinli AT-9 230 HP 4X4 GSI: 999.400 TL
2020 model Opel Combo yeni zamlı fiyat listesi
- 1.5 Dizel MT-5 102 HP Essentia: 182.700
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 200.700
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy Style: 211.600
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Enjoy: 215.600
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Excellence: 227.100
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 233.100
Fiat'tan 12 bin TL indirim: 2020 Fiat Egea Doblo Fiorino 500 güncel fiyat listesi
Fiat'tan indirim kampanyası! Sportif SUV Fiat 5ooX Sport modelinde 12 bin TL indirim fırsatı sunann otomotiv devi beraberinde Kasım ayı güncel fiyat listesini de açıkladı. İşte 2020 Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin güncel zamlı fiyat listesi...
Fiat'tan indirim kampanyası başlattı. Kasım ayı fiyat listesini açıklayan İtalyan otomotiv devi, Sportif SUV Fiat 5ooX Sport modelinde 12 bin TL indirim fırsatı sundu. 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim 05.11.2020-01.12.2020 tarihleri arasında geçerli. İşte yeni Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin güncel zamlı fiyat listesi...
FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE KASIM AYI FİYATLARI
Fiat sıfır araba modelleri Kasım ayı güncel fiyat listesi;
2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi
- Easy 1.4 Fire 95: 123.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL
2020 model Fiat 500 yeni fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 181.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 201.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 211.900 TL
2020 model Fiat 500L yeni fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 227.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 192.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 285.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 295.900 TL
2020 model Fiat 500X yeni fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 219.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 317.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 327.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 342.200 TL
2020 model Fiat Panda yeni fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 129.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 143.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 184.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 164.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 179.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 201.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 210.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 215.900 TL
Peugeot Türkiye'den 210'uncu yıla özel kampanya
Peugeot Türkiye, markanın 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde "faiz indirimli" kampanyasına start verdi. Peugeot Türkiye açıklamasına göre, 210'uncu yıla özel tüm Peugeot'larda geçerli "faiz indirimli" kampanya devrede. Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, yeni Peugeot SUV 2008'de 60 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz imkanı tanınıyor. Ayrıca 1.5 lt BlueHDi dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve üstün sürüş keyfi sunmaya devam eden, 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008'e de 100 bin TL için 15 ay yüzde 0,94 faizle sahip olunuyor.
Açıklamaya göre, standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz imkanı ve yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin birleşimi ile D-Sedan segmentinde öne çıkan Peugeot 508 de 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz imkanıyla sunuluyor.
Kampanya kapsamında, 1.5 lt BlueHDi dizel motor, cam tavan, ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature 50 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 ve güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavanıyla segmentinde dikkati çeken Peugeot Rifter'ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında 100 bin TL için 15 ay yüzde 1,09 faiz imkanı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 1,09 faiz imkanıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
SUV segmentinin lideri Peugeot
Açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, ekim ayında gerçekleştirdiği 4 bin 14 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 19 bin 105 adet SUV satışıyla Ocak-Ekim 2020 döneminde toplam SUV'da da lider oldu.
Marka, ekim ayında gerçekleştirdiği 6 bin 703 adet satış ve yüzde 7,1 pazar payı ile ise markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı.
Ayrıca Türkiye'de satışa sunulduğundan beri yüksek talep gören, yeni SUV 2008 modeli ekim ayında gerçekleştirdiği 2 bin 78 adetlik satış ile Türkiye'de toplam SUV segmentinin lideri olurken, SUV 5008 ise ekim ayında D-SUV segmentinde yüzde 30,3 pazar payı ile liderliğe yükseldi.
Dacia yeni Sandero ve Sandero Stepway fiyatlarını açıkladı
Otomobil üreticisi Dacia, popüler modelleri Sandero ve Stepway'i tamamen yenileyerek geçtiğimiz eylül ayında görücüye çıkarmıştı.
Önümüzdeki haftalarda Fransa'da siparişe açılacağı belirtilen yeni Sandero ve Sandero Stepway'in böylelikle Avrupa fiyatları da ortaya çıkmış oldu.
DACİA SANDERO VE STEPWAY ÖZELLİKLERİ
Renault Grubu'nun esnek CMF platformunu kullanan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor yelpazesinin tamamı Euro 6d uyumlu ve Clio ile Nissan Micra'dan tanıdık.
Giriş seviyesinde (Stepway hariç) atmosferik 1.0 litrelik SCe motor sunuluyor. 65 bg gücündeki üç silindirli ünite 5 ileri manuel şanzıman ile eşlenmiş. Bir üst basamakta ise 90 bg gücünde, 6 ileri manuel ya da CVT ile eşlenebilen 1.0 TCe yer alıyor.
Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip.
Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.
Bagaj hacmi yalnızca 8 litre artarak 328 litreye ulaşan Sandero çiftinde artık ayarlanabilir bagaj zemini sunuluyor. Giriş seviyesinde 15" çaplı çelik ve kapaklı jantlar ile gelen araçlarda bir üst basamakta alaşım taklidi yapan 16" çaplı jantlara yer verilmiş. Stepway'de hakiki 16" alaşım jantlar tercih edilebiliyor.
DACIA SANDERO VE STEPWAY FİYAT
Önümüzdeki haftalarda ilk olarak Fransa'da satışa çıkacak yeni Sandero ve Sandero Stepway fiyat listesi şu şekilde:
Dacia Sandero - Access - SCe 65: 8 bin 690 euro
Dacia Sandero - Essential- SCe 65: 9 bin 890 euro
Dacia Sandero - Essential- ECO G 100: 11 bin 390 euro
Dacia Sandero - Comfort - SCe 65: 11 bin 190 euro
Dacia Sandero - Comfort - ECO G 100: 12 bin 190 euro
Dacia Sandero - Comfort - TCe 90: 12 bin 690 euro
Dacia Sandero - Comfort - TCe 90 CVT: 14 bin 090 euro
Sandero Stepway - Essential - ECO G 100: 12 bin 590 euro
Sandero Stepway - Essential - TCe 90: 12 bin 590 euro
Sandero Stepway - Comfort- ECO G 100: 13 bin 890 euro
Sandero Stepway - Comfort- TCe 90 CVT: 15 bin 290 euro