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    • Ekonomi
    • 16.11.2020 11:30
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    • 16.11.2020 11:32
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    SON DAKİKA: : Geçen yıla göre yüzde 21 arttı

    Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." açıklamasında bulundu.

    Bakan Varank: Geçen yıla göre arttı
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." açıklamasında bulundu.



    Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları;

    Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere.

    Covıd-19 Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz.

    Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getireceğiz.
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan Varank: Geçen yıla göre yüzde 21 arttı