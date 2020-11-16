

Bedava Tablet ve Laptop Dağıtımı Başvurusu

Bedava tablet ve laptop dağıtımı başvurusu uzaktan eğitim destek kampanyasına katılan belediyelere ve kurumlara yapılıyor. Eğitime uzaktan devam edilmesi kararının alınmasıyla birlikte öğrencilerin tablet ve laptop ihtiyacı da baş gösterdi. Bu yüzden de Türkiye genelinde büyük bir uzaktan eğitim seferberliği sürdürülüyor.

Maddi durumu bilgisayar ya da tablet almaya elverişli olmayan öğrenciler bu destek kampanyaları sayesinde alınacak olan bilgisayar ve tabletlere ücretsiz sahip olabilecekler. Başta Acun Ilıcıları'nın "Haydi Şimdi" kampanyası olmak üzere birçok kurum ve belediye bu sürece destek olmak için bir araya geldi. BAYKAR, Esenler Belediyesi, Millî Savunma Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere bedava tablet ve laptop dağıtımı kampanyasına destek veriyor.

Destek kampanyaları kapsamında toplanacak olan bağış tutarı Millî Eğitim Bakanlığı'nca kullanılacak. Toplanan parayla alınacak tablet ve laptoplar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca bazı başka kampanyalar kapsamında yine MEB'in dâhil olacağı bir süreçle ikinci el ve çalışır durumda olan bilgisayarlar da öğrencilere dağıtılabilecek.