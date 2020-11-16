ATV Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bilgisayar kampanyasından kimler faydalanabilecek? Kızılay işbirliği ile Esra Erol'da programında SMS göndererek eğitim desteğinde bulunabilirsiniz. Esra Erol eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını açıklamıştır. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Bağışlar nasıl yapılacak belli oldu. ATV kanalında yapılan yayına göre; Türk Kızılay'ın işbirliği içinde devam eden kampanyaya "Esra yazıp 2868'e SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek.
Esra Erol Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Esra Erol eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını açıklamıştır. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Bağışlar nasıl yapılacak belli oldu. ATV kanalında yapılan yayına göre; Türk Kızılay'ın işbirliği içinde devam eden kampanyaya "Esra yazıp 2868'e SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek.
Ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak?
Yapılan açıklamaya göre SMS ücreti 10 TL olacak. Şu ana kadar kampanya ya gönderilen SMS toplamı 100.000 TL oldu. Toplanan yardımlar için tabletler Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarda yöneticilerin okul müdürlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi kimselere öğrencilere verilecek. Ayrıca yardımlardan öğrencilere kırtasiye destekleri de verileceği ifade edildi.
Bedava Tablet ve Laptop Dağıtımı Başvurusu
Bedava tablet ve laptop dağıtımı başvurusu uzaktan eğitim destek kampanyasına katılan belediyelere ve kurumlara yapılıyor. Eğitime uzaktan devam edilmesi kararının alınmasıyla birlikte öğrencilerin tablet ve laptop ihtiyacı da baş gösterdi. Bu yüzden de Türkiye genelinde büyük bir uzaktan eğitim seferberliği sürdürülüyor.
Maddi durumu bilgisayar ya da tablet almaya elverişli olmayan öğrenciler bu destek kampanyaları sayesinde alınacak olan bilgisayar ve tabletlere ücretsiz sahip olabilecekler. Başta Acun Ilıcıları'nın "Haydi Şimdi" kampanyası olmak üzere birçok kurum ve belediye bu sürece destek olmak için bir araya geldi. BAYKAR, Esenler Belediyesi, Millî Savunma Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere bedava tablet ve laptop dağıtımı kampanyasına destek veriyor.
Destek kampanyaları kapsamında toplanacak olan bağış tutarı Millî Eğitim Bakanlığı'nca kullanılacak. Toplanan parayla alınacak tablet ve laptoplar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca bazı başka kampanyalar kapsamında yine MEB'in dâhil olacağı bir süreçle ikinci el ve çalışır durumda olan bilgisayarlar da öğrencilere dağıtılabilecek.
Belediyelerden Askıda Tablet Kampanyası
Maddî yetersizliklerden dolayı uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrenciler için "Askıda Tablet" kampanyaları da düzenlenmeye başlandı. Belediyelere başvuruda bulunan gönüllüler sayesinde öğrencilere binlerce tablet ücretsiz olarak ulaştırılabilecek. Askıda Tablet kampanyası düzenleyen belediyelerin web siteleri üzerinden form doldurularak başvuru yapılabiliyor. Askıda Tablet kampanyası düzenleyen bazı belediyeler:
Tuzla Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kartal Belediyesi
Didim Belediyesi
Afyonkarahisar Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Belediyelerin web siteleri üzerinden yapılan başvuru formları incelenerek öğrencilerin uygunluk durumuna göre değerlendirilecektir. Böylece ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen öğrencilerin evlerine görevlilerce bırakılacaktır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 10 Bin Tablet
Kayseri Büyükşehir Belediyesi de uzaktan eğitim seferberliğine katılan belediyelerden biri. İhtiyacı olan öğrenciler için 10 bin tablet desteği sağlayacak olan belediye kampanyayı il genelinde düzenliyor. Valilik ve Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından da destek sağlanan kampanya ilçe belediyeleri ile eşzamanlı yürütülüyor. Başvurular ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Kadıköy Belediyesi Ücretsiz Bilgisayar Kampanyası
Kadıköy'de yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere de Kadıköy Belediyesi yardımda bulunuyor. "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" adlı kampanyayla birçok öğrenci uzaktan eğitim süresince ihtiyacı olan bilgisayara sahip olabilecek. Sıfır ya da ikinci el bilgisayar bağışlarına açık olduğunu belirten belediye, toplanan bilgisayarların öğrencilere belediye görevlilerince ulaştırılacağını da ifade etmişti. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Elini Uzat Uzakta Kalmasın" kampanyasına başvurular 444 55 22 numaralı hattan ya da belediyeye şahsen